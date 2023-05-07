Geniş alnı yüzünden yıllarca zorbalığa uğradı! Saç ekimi yaptırarak yaşadığı değişimi gösterdi

İngiltere'de yaşayan 25 yaşındaki Kelsey, okul yıllarında alnı yüzünden akran zorbalığı yaşadığını belirtti. Kelsey, saç ekimlerinin sadece erkeklere yapıldığını düşünüyordu ancak TikTok'ta gördüğü kadınların alnına saç ekimi yapılan bir videonun ardından fikirlerini değiştirerek saç ektirmeye karar verdi.

SAÇ EKİMİ GÜNCELLEMELERİ SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Kelsey, saç ekimi yolculuğunu paylaştığı TikTok hesabında 70.000'den fazla takipçi topladı. Kelsey, takipçilerine, "Geçen yıldır saç ekimi yolculuğumu TikTok'ta belgeliyorum ve bu muhtemelen son saç ekimi güncellemem olacak çünkü bir hafta ameliyattan sonraki birinci yılım olacak." dedi.

"Saç ekimi yaptırmamın en baştaki sebebi lisedeyken dış görünüşüm yüzünden 10 kişi tarafından zorbalığa maruz kalmamdı. 10 yıl sonra 25 yaşında saç ekimi yaptırdım çünkü bu zorbalıklar beni hala etkiliyordu. Alnım en büyük güvensizliğim oldu."

Kelsey, internette gördüğü saç ekimi videosunun ardından randevu aldı. Saç ekimi yaptıran Kelsey, bir yıl boyunca değişimlerini ve saç ekiminde yaşadıklarını anlattı.

Saç çizgisine nakletmek için saçlarının bazı kısımlarının ensesinde tıraş edildiğini paylaştı. Nakledilen saçlar bir yıl içinde uzadı ve dolmaya devam etti.

SONUÇLARDAN MEMNUN KALDIĞINI PAYLAŞTI

Kelsey, "Saç ekimi sonuçlarımdan gerçekten çok memnunum ve artık alnımı düşünmüyorum" dedi. Kelsey'nin dönüşümüne hayran kalan birçok kişi, sonuçları övmek ve yolculuğu hakkında bu kadar açık olduğu için ona teşekkür etmek için yorumlara akın etti.

Bir kişi şu yorumu yaptı: "O kadar iyi görünüyor ki, bu kadar çabuk büyüyüp iyileştiğine inanamıyorum."



