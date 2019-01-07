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Genital temizlik hangi ürünlerle ne sıklıkta yapılmalı?

Op. Dr. Tuba Gümüş Op. Dr. Tuba Gümüş
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 07.01.2019 10:43 | Son Güncelleme

Genital sistemin bir bölümü olan vajina, rahim çıkışı ile dış genital bölgeyi birbirine bağlayan kanal şeklinde olan bir organdır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuba Gümüş, kadınlar için büyük önem taşıyan genital temizlik konusunda açıklamalarda bulundu.

Genital temizlik hangi ürünlerle ne sıklıkta yapılmalı?

Vajinal sağlık ve hijyenin sağlanması için bazı ipuçları olmakla birlikte esasen vajinal kanal, kendi temizliğini sağlayacak birtakım mekanizmalarla zaten donatılmış durumdadır.

Rahim ağzı (serviks) bölgesi, vajinanın en tepe noktasında yerleşiktir ve kadın erişkin hayatının büyük kısmında, bu bölgedeki bez yapılarından berrak veya beyaz bir salgı üretilerek vajinal kanaldan aşağı doğru itilir.

HANGİ DÖNEMLERDE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR?

Fizyolojik (doğal) vajinal akıntı olarak bilinen bu salgı, adet döngünüzün hangi döneminde olduğunuza veya gebelik/menopoz durumunuza bağlı olarak bazı değişkenlikler gösterebilir.

Örneğin, yumurtlama dönemi ve çevresinde miktarı artarak şeffaflaşır, adet kanamanızın zamanı yaklaştıkça ise daha koyu kıvamlı bir hal alacaktır.

Fizyolojik akıntı, zaman zaman ıslaklık hissine yol açabilirse de kuvvetli bir koku veya renk değişikliği olmamalı ve kaşıntı veya hassasiyete yol açmamalıdır.

BAKTERİ FLORASINA DİKKAT!

Vücudumuzun birçok bölgesinde olduğu gibi, vajinal kanal yüzeyinde de bir bakteri florası (yararlı bakterilerden oluşan mikro çevre) bulunur.

Normal vajinal flora bakterileri, yer kaplayarak zararlı bakterilerin yerleşme ve çoğalmasını engeller ve ürettikleri maddeler ile vücudun asit-baz dengesinin sürdürülmesine yardımcı olur.

Normal floranın herhangi bir sebeple bozulması enfeksiyonlara yatkınlık oluşmasına yol açabilir. Bu nedenle vajinal temizlik, genital sağlığınız için önemli olmakla birlikte; vücudunuzun esas temizlik mekanizmalarını olumsuz yönde etkilememeli.

BESLENME DE ÖNEMLİ

Başlangıç olarak, dengeli beslenme, egzersiz, bol sıvı tüketimi ve sigara-alkol tüketiminin kısıtlanması vücudunuzun geneli gibi, genital sağlık için de önem arz eder.

Günlük rutininin bir parçası olarak genital bölgenin, yoğun kimyasal ve parfüm içeriği olmayan, pH dengesi vajinal floraya uygun ürünlerle günde bir kez yıkanması uygun olacaktır ancak nemliliğin daha fazla olduğu adet dönemlerinde, günde iki kez yıkama yapılabilir.

Özellikle vajinal kanal girişi ile makat bölgesi birbirine yakın olduğundan bu bölgenin daha dikkatli ve titizce temizlenmesi enfeksiyon bulaşıcı azaltacaktır.

VAJİNAL DUŞ HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞ!

Vajinal kanalın içinin de su ile yıkanması (vajinal duş), daha detaylı temizlik sağlıyor gibi görünse de, bakteriyel enfeksiyonlardan korumadığı gibi normal florayı bozarak enfeksiyon sıklığını da arttırabilir.

Bu yüzden vajinanın temizliğini fizyolojik akıntıya bırakmak daha doğru olacaktır. Aynı şekilde parfümlü yıkama/silme ürünleri de normal pH dengesini değiştirerek vajinal mikro çevreyi bozabilir.

Vajinal akıntının her döneme özgü bir kokusu olması doğaldır ve bu durum genellikle hastalık belirtisi değildir. Ancak akıntıda gizleme ihtiyacı duyacak ölçüde belirgin bir koku hissediliyorsa, bu durum özellikle bakteriyel vajina enfeksiyonlarına işaret ediyor olabilir.

KIYAFET SEÇİMİNE DİKKAT

Son olarak, genital bölge ile temas eden giysilerin de nitelik ve temizliği önemlidir. Çok sıkı olmayan ve nemi hapsetmeyen pamuklu çamaşırlar tercih edilmeli, çamaşırların yıkanmasında kullanılan ürünlerin de yoğun parfüm içerikli olmamasına dikkat edilmeli.

Op. Dr. Tuba Gümüş
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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