Genital temizlik hangi ürünlerle ne sıklıkta yapılmalı?

Vajinal sağlık ve hijyenin sağlanması için bazı ipuçları olmakla birlikte esasen vajinal kanal, kendi temizliğini sağlayacak birtakım mekanizmalarla zaten donatılmış durumdadır.

Rahim ağzı (serviks) bölgesi, vajinanın en tepe noktasında yerleşiktir ve kadın erişkin hayatının büyük kısmında, bu bölgedeki bez yapılarından berrak veya beyaz bir salgı üretilerek vajinal kanaldan aşağı doğru itilir.

HANGİ DÖNEMLERDE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR?

Fizyolojik (doğal) vajinal akıntı olarak bilinen bu salgı, adet döngünüzün hangi döneminde olduğunuza veya gebelik/menopoz durumunuza bağlı olarak bazı değişkenlikler gösterebilir.

Örneğin, yumurtlama dönemi ve çevresinde miktarı artarak şeffaflaşır, adet kanamanızın zamanı yaklaştıkça ise daha koyu kıvamlı bir hal alacaktır.

Fizyolojik akıntı, zaman zaman ıslaklık hissine yol açabilirse de kuvvetli bir koku veya renk değişikliği olmamalı ve kaşıntı veya hassasiyete yol açmamalıdır.

BAKTERİ FLORASINA DİKKAT!

Vücudumuzun birçok bölgesinde olduğu gibi, vajinal kanal yüzeyinde de bir bakteri florası (yararlı bakterilerden oluşan mikro çevre) bulunur.