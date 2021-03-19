Genital ülser oluştu! Koronavirüsün bu yan etkisi ilk defa görüldü

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki kadın koronavirüsün pek görülmeyen yan etkisiyle mücadele ediyor. Covid enfeksiyonunun neden olduğu iltihaplanma vajinadaki deri dokusuna zarar verdi ve günler boyunca tuvaleti kullanmakta zorlandı.

Doktorlar, ABD'deki bir koronavirüs hastasının, hastalığın nadir bir komplikasyonu nedeniyle vajinasında ağrılı bir ülser yaşadığını söylüyor. Yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Doktorlar, 2 cm genişliğinde bir ülser oluştuğunu keşfetti, bu da onun tuvaleti kullanırken çok fazla acı çekmesine ve yürümekte zorlanmasına neden oldu.

GENÇ KIZ BU ETKİYİ YAŞAYAN İLK VAKA

Bir dizi test yaptıktan sonra, doktorlar yarasının Covid'den kaynaklandığı sonucuna vardılar. Türünün ilk belgelenmiş vaka olduğu düşünülmekte ve hastalığa bağlı olağan dışı yan etkiler listesine eklendi.

Doktorlar, Covid'in ülseri tam olarak nasıl tetiklediğinden emin değiller, ancak iltihaplanma veya zayıflamış bağışıklık sisteminin bir sonucu olabileceğini söylüyorlar.

Enfekte olan birçok kişi, vücutlarının enfeksiyonla savaşmaya çalışmasının doğal bir sonucu olarak iltihaptan muzdarip. Bu da cildi tahriş edebilir ve kızarıklıklara neden olabilir.'



