Genshin Impact sistem gereksinimleri - Genshin Impact minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

Genshin Impact, 2020 yılının Eylül ayında Çin merkezli oyun geliştirici miHoYo tarafından piyasaya sürüldü. Oyun, özellikle anime tarzı grafiklerle süslenmiş görsel dünyasıyla dikkat çekmekte ve bu yönüyle anime hayranlarını cezbetmektedir. Açık dünya RPG türündeki bu oyun, hikâyesi ve dinamik dövüş sistemi ile popüler hâle geldi. Genshin Impact, PC, PlayStation, iOS ve Android gibi çeşitli platformlarda ücretsiz olarak oynanabilir. Genshin Impact oynamak isteyen oyuncular için sistem gereksinimlerine dikkat etmek büyük önem taşır.

Genshin Impact minimum sistem gereksinimleri nelerdir?

Genshin Impact, oyuncuların bir parti içerisindeki 4 farklı karakter arasında geçiş yaparak oynayabildiği, açık dünya aksiyon RPG türünde bir oyundur. Dövüş sırasında karakterler arasında geçiş yapabilme özelliği, oyunculara farklı beceri ve saldırı kombinasyonları kullanma imkânı sunar. Her bir karakterin gücü, seviyesini yükseltmek, özel eserler ve silahlar ile donatmak gibi çeşitli yöntemlerle artırılabilir. Oyunun dünyasında keşif yapmanın yanı sıra, oyuncular çeşitli zorlukları üstlenerek ödüller kazanabilir. Bu oyun hakkında merak edilenlerden biri de Genshin Impact minimum sistem gereksinimleridir. Oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırabilmek için gereken sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

Genshin Impact minimum sistem gereksinimleri

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 1030 veya daha iyisi

İşlemci: Intel Core i5 veya eşdeğeri

RAM: 8 GB RAM

Depolama: 100 GB

İşletim sistemi: Windows 7 SP1 64 bit, Windows 8.1 64 bit veya Windows 10 64 bit (Windows 10 geliştirici sürümleri henüz desteklenmemektedir)

DirectX: 11

Genshin Impact önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

Oyunu performans kaybı yaşamadan oynayabilmek için Genshin Impact önerilen sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

Genshin Impact önerilen sistem gereksinimleri

Video kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB veya daha iyisi

İşlemci: Intel Core i7 veya eş değeri

RAM: 16 GB RAM

Depolama: 150 GB

İşletim sistemi: Windows 7 SP1 64 bit, Windows 8.1 64 bit veya Windows 10 64 bit (Windows 10 geliştirici sürümleri henüz desteklenmemektedir)

DirectX: 11

Genshin Impact kaç GB?

Genshin Impact, görsel kalitesiyle dikkat çeken bir oyun olduğundan, akıcı bir deneyim için orta seviyede bir PC donanımı gerektirir. Oyunu kurabilmek için en az 100 GB depolama alanına ihtiyaç duyulmaktadır.