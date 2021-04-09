George Floyd davasında uzman doktor ifade verdi: 'Ölüm nedeni oksijen yetersizliği'

25 Mayıs 2020'de ABD'nin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı davada, göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Martin Tobin ifade verdi. Tobin, Floyd'un, oksijen yetersizliği nedeniyle öldüğünü söyledi.

Tobin, gözaltına alınması sırasında Floyd'a yapılanların, onun oksijensiz kalmasına ve boğularak ölmesine neden olduğunu belirtti.

Chauvin, 9 dakikadan uzun süre diziyle Floyd'un ensesine basarken görüntülenmişti.

Cinayetle suçlanan 45 yaşındaki eski polisin avukatları, Floyd'un nefes alamamasının nedeninin fentanil adlı aşırı dozda bir ağrı kesici alması olduğunu öne sürmüştü.

Doktor Tobin ise oksijen kaybının nedeninin bu olamayacağını vurguladı, "Bu koşullarda sağlıklı bir kişi de ölür" dedi.

Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo da ifadesinde, Chauvin'in Floyd'u gözaltına alırken, polisin güç kullanımına yönelik politikasını ihlal etttiğini ve kurallara uymadığını söylemişti.

40 yıla kadar hapsi istenen Chauvin ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.