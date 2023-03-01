Gerçek uyuyan güzel hastalığına sahip! Dört gün boyunca aralıksız uyuyor..."Hayatımı mahvediyor"

İngiltere'de bir yaşayan 38 yaşındaki Joanna Cox günde 22 saate kadar uyumasına neden olan olağandışı durumu nedeniyle kendisine "gerçek hayattaki Uyuyan Güzel" adını verdi. Cox hastalığının etkilerini açıklayarak, "Uykuya daldığımda uyandırılamam" dedi. "Bugünün ne olduğunu ve ne kadar süredir uyuduğumu bilmeden uyanıyorum." dedi.

BİR GECE UYUSA BİLE UYKUSUZ HİSSETTİRİYOR

"Dürüst olmak gerekirse hayatımı mahvediyor - gerçek hayattaki Uyuyan Güzel gibiyim." Mayo Clinic'e göre, Joanna Cox idiyopatik hipersomniden mustarip, bu durum nadir görülen bir uyku bozukluğudur. Hastanın "tam bir gece iyi uyuduktan sonra bile gün boyunca çok uykulu olmasına" neden oluyor. "Aynı zamanda genellikle siz uyuduktan sonra uyanmakta güçlük çeker" diye yazıyorlar. "Kestirirseniz, genellikle tazelenmiş hissetmezsiniz ve kafanız karışmış ve şaşırmış bir şekilde uyanabilirsiniz."

HER ŞEY BİR ANDA BAŞLADI

Cox, bir şeylerin ters gittiğini ilk olarak 2017'de kendisini her zaman olağanüstü derecede yorgun hissettiğinden ve günü uykusuz geçiremediğinden sonra fark etti. O sırada bir temizlik şirketinin sahibi olan İngiliz, "Hiçbir yerden başladı - hiçbir şey tetiklemedi, kendimi gerçekten yorgun hissettim," diye yakınıyordu.

ARABA SÜRERKEN UYUMAYA BAŞLIYORDU

Cox sonunda direksiyon gibi alışılmadık yerlerde uyuyakaldığını fark etti ve bu da onun araba kullanmayı tamamen bırakmasına neden oldu. Cox, bir gece dışarıda uyuduğu bir zamanı hatırladı. İki çocuk annesi, "Teşhis konmadan önce, bir gece kulübünde bir kabinde uyuyakaldım," diye yakındı. "Sarhoş olduğumu düşündüler ve beni kovdular. Çok utanç vericiydi."

YILLARCA YANLIŞ TEŞHİSLER KONULDU

Yorgunluğunun dibine inmeyi umarak, mükemmel bir uykucu, kendisine depresyonla yanlış teşhis koyan doktora rapor verdi. Bununla birlikte, sağlık görevlileri, Cox'un yorgunluk dışında başka bir semptom göstermediği için bunu hemen reddetti. Bu, yanlış bir şekilde enfeksiyonlardan kansere kadar her şeye sahip olduğunu iddia eden sağlık görevlileriyle yıllarca süren sonuçsuz doktor ziyaretleri destanını başlattı.

HASTALIĞININ BİR TEDAVİSİ YOK

Son olarak, Ekim 2021'de doktorlar Cox'u bir uyku kliniğine sevk ettiler ve buradaki doktorlar, Cox'un idiyopatik hipersomni olduğunu ortaya çıkardı. Ne yazık ki, durumun nedeni henüz bilinmiyor, yani mevcut bir tedavisi yok.

BİRKAÇ DAKİKALIĞINA UYANIP TEKRAR UYUYOR

O zamana kadar, Cox'un aşırı dozları çığ gibi büyümüştü ve her gün birkaç saatten fazla uyanık kalmaya çalışıyordu. "Geçenlerde bir gün 12 saat uyanıktım ve bu yaklaşık altı yıldır en uzun uyanık kaldığım saatti" dedi. "En kısası genellikle sadece birkaç dakikadır; uyanmak, bir içki içmek ve sonra tekrar uyumak için yeterli zaman."

UYKU DURUMU BİLMEDİĞİ İÇİN PLAN YAPAMIYOR

Durumu o kadar kötüye gitti ki Cox, uyanık kalamadığı için 2019'da işini bırakmak zorunda kaldı. Sürekli yorgun olan kız, kızları Caitlin (20) ve Isabelle (18) ile planladığı İspanya gezisi de dahil olmak üzere sık sık uçuşları kaçırıyor. Cox, "Çalışamıyorum, araba kullanamıyorum ve asla plan yapamıyorum çünkü uyanık olup olmayacağımı bilmiyorum" dedi.

İNSANLAR TEMBEL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Cox, durumu nedeniyle günde 18 ila 22 saat uyumasına rağmen asla "dinlenmiş hissetmediğini" söylüyor. "İnsanların 'tembel' olduğumu veya daha fazla alarm kurmam gerektiğini söylemesi gerçekten üzücü" dedi.



