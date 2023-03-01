HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Gerçek uyuyan güzel hastalığına sahip! Dört gün boyunca aralıksız uyuyor..."Hayatımı mahvediyor"

Gerçek uyuyan güzel hastalığına sahip! Dört gün boyunca aralıksız uyuyor..."Hayatımı mahvediyor"

01.03.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku birçok kişi için zamanımızı boşa harcadığımız bir vakit olarak görülse de vücudun en temel ihtiyaçları arasında üst sırada yer alıyor. Uykusuzluk kalp krizi, inme. kanser gibi hastalıkların risklerini artırıyor. Ancak fazla uyumak da sağlık açısından zararlar taşıyabiliyor. Kendini 'Gerçek Uyuyan Güzel' olarak adlandırılan bir kadın dört boyunca aralıksız uyuduğunu paylaşarak hastalığının etkilerini anlattı.

Gerçek uyuyan güzel hastalığına sahip! Dört gün boyunca aralıksız uyuyor..."Hayatımı mahvediyor"

İngiltere'de bir yaşayan 38 yaşındaki Joanna Cox günde 22 saate kadar uyumasına neden olan olağandışı durumu nedeniyle kendisine "gerçek hayattaki Uyuyan Güzel" adını verdi. Cox hastalığının etkilerini açıklayarak, "Uykuya daldığımda uyandırılamam" dedi. "Bugünün ne olduğunu ve ne kadar süredir uyuduğumu bilmeden uyanıyorum." dedi.

BİR GECE UYUSA BİLE UYKUSUZ HİSSETTİRİYOR

Ekran görüntüsü 2023-03-01 093526

"Dürüst olmak gerekirse hayatımı mahvediyor - gerçek hayattaki Uyuyan Güzel gibiyim." Mayo Clinic'e göre, Joanna Cox idiyopatik hipersomniden mustarip, bu durum nadir görülen bir uyku bozukluğudur. Hastanın "tam bir gece iyi uyuduktan sonra bile gün boyunca çok uykulu olmasına" neden oluyor. "Aynı zamanda genellikle siz uyuduktan sonra uyanmakta güçlük çeker" diye yazıyorlar. "Kestirirseniz, genellikle tazelenmiş hissetmezsiniz ve kafanız karışmış ve şaşırmış bir şekilde uyanabilirsiniz."

HER ŞEY BİR ANDA BAŞLADI

Ekran görüntüsü 2023-03-01 093546

Cox, bir şeylerin ters gittiğini ilk olarak 2017'de kendisini her zaman olağanüstü derecede yorgun hissettiğinden ve günü uykusuz geçiremediğinden sonra fark etti. O sırada bir temizlik şirketinin sahibi olan İngiliz, "Hiçbir yerden başladı - hiçbir şey tetiklemedi, kendimi gerçekten yorgun hissettim," diye yakınıyordu.

ARABA SÜRERKEN UYUMAYA BAŞLIYORDU

Cox sonunda direksiyon gibi alışılmadık yerlerde uyuyakaldığını fark etti ve bu da onun araba kullanmayı tamamen bırakmasına neden oldu. Cox, bir gece dışarıda uyuduğu bir zamanı hatırladı. İki çocuk annesi, "Teşhis konmadan önce, bir gece kulübünde bir kabinde uyuyakaldım," diye yakındı. "Sarhoş olduğumu düşündüler ve beni kovdular. Çok utanç vericiydi."

YILLARCA YANLIŞ TEŞHİSLER KONULDU

Yorgunluğunun dibine inmeyi umarak, mükemmel bir uykucu, kendisine depresyonla yanlış teşhis koyan doktora rapor verdi. Bununla birlikte, sağlık görevlileri, Cox'un yorgunluk dışında başka bir semptom göstermediği için bunu hemen reddetti. Bu, yanlış bir şekilde enfeksiyonlardan kansere kadar her şeye sahip olduğunu iddia eden sağlık görevlileriyle yıllarca süren sonuçsuz doktor ziyaretleri destanını başlattı.

Ekran görüntüsü 2023-03-01 093611

HASTALIĞININ BİR TEDAVİSİ YOK

Son olarak, Ekim 2021'de doktorlar Cox'u bir uyku kliniğine sevk ettiler ve buradaki doktorlar, Cox'un idiyopatik hipersomni olduğunu ortaya çıkardı. Ne yazık ki, durumun nedeni henüz bilinmiyor, yani mevcut bir tedavisi yok.

BİRKAÇ DAKİKALIĞINA UYANIP TEKRAR UYUYOR

O zamana kadar, Cox'un aşırı dozları çığ gibi büyümüştü ve her gün birkaç saatten fazla uyanık kalmaya çalışıyordu. "Geçenlerde bir gün 12 saat uyanıktım ve bu yaklaşık altı yıldır en uzun uyanık kaldığım saatti" dedi. "En kısası genellikle sadece birkaç dakikadır; uyanmak, bir içki içmek ve sonra tekrar uyumak için yeterli zaman."

Ekran görüntüsü 2023-03-01 093557

UYKU DURUMU BİLMEDİĞİ İÇİN PLAN YAPAMIYOR

Durumu o kadar kötüye gitti ki Cox, uyanık kalamadığı için 2019'da işini bırakmak zorunda kaldı. Sürekli yorgun olan kız, kızları Caitlin (20) ve Isabelle (18) ile planladığı İspanya gezisi de dahil olmak üzere sık sık uçuşları kaçırıyor. Cox, "Çalışamıyorum, araba kullanamıyorum ve asla plan yapamıyorum çünkü uyanık olup olmayacağımı bilmiyorum" dedi.

İNSANLAR TEMBEL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Cox, durumu nedeniyle günde 18 ila 22 saat uyumasına rağmen asla "dinlenmiş hissetmediğini" söylüyor. "İnsanların 'tembel' olduğumu veya daha fazla alarm kurmam gerektiğini söylemesi gerçekten üzücü" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahvaltıda severek yiyoruz ama risk büyük! Tümör neden olabilirKahvaltıda severek yiyoruz ama risk büyük! Tümör neden olabilir
Paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktıPaylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktı
Canlı yayında söyledikleriyle gündem yarattı!Canlı yayında söyledikleriyle gündem yarattı!
Anahtar Kelimeler:
hipersomnia tedavi hastalık uyku gece plan teşhis uyumak uyuyan güzel yorgun

En Çok Okunan Haberler

Rehber yayımlandı! EYT başvurusu için adres E-Devlet...

Rehber yayımlandı! EYT başvurusu için adres E-Devlet...

Paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktı

Paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktı

EYT'ye ilişkin kanun teklifi kabul edildi!

EYT'ye ilişkin kanun teklifi kabul edildi!

Bursa'da kan donduran cinayetler! Arkadaşlarını öldürdü, cesetleri ise...

Bursa'da kan donduran cinayetler! Arkadaşlarını öldürdü, cesetleri ise...

Malatya'da inanılmaz olay! Kolonların arasından tahta çıktı...

Malatya'da inanılmaz olay! Kolonların arasından tahta çıktı...

Zeydan Karalar canlı yayında açıkladı! '7.7'lik deprem Adana'da olsaydı...'

Zeydan Karalar canlı yayında açıkladı! '7.7'lik deprem Adana'da olsaydı...'

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.