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Gerçek zamanlı alt yazı seçeneği sonunda geldi

19.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek zamanlı alt yazılar özelliği Chrome Canary’de ilk kez geçen yıl mayıs ayında görülmüştü. O zamandan beri Google Chrome için Canlı Alt yazıları test ediyor. Artık, bilgisayardaki tüm Chrome kullanıcıları, tarayıcının 89 sürümünü yükledikleri sürece gerçek zamanlı alt yazıdan yararlanabilir.

Gerçek zamanlı alt yazı seçeneği sonunda geldi

XDA Developers’a göre, tarayıcının en son sürümünde, kullanıcıların Canlı Alt yazılara geçiş yapmasına olanak tanıyan, Tercihler’de Gelişmiş sekmesinin altında yeni bir Erişilebilirlik bölümü var. Açtıktan sonra, kullanıcılar tarayıcılarında oynattıkları herhangi bir ses ve video için İngilizce alt yazı görecekler. Teknoloji devi 2019’da Canlı Alt yazıları başlattığında, başlangıçta yalnızca Pixel 4 için mevcuttu. Sonunda Galaxy S20 ve OnePlus 8 gibi diğer mobil cihazlarda kullanıma sunulmadan önce diğer Pixel modellerine yöneldi. Ayrıca, ilk başta telefon görüşmeleri için bu özellik çalışmadı. Canlı alt yazılar sadece ses çalan herhangi bir medyada oynuyordu. Yayınlandıktan neredeyse bir yıl sonra, Google üzerinde, Pixel cihazlarda yapılan aramalar için Canlı Alt yazı’yı açıkladı.

SESSİZ VİDEODA BİLE ÇALIŞIYOR

Bu özellikler YouTube ve Facebook’taki videoları kullanarak başarıyla test edildi. XDA’a göre videolar sessiz bile olsa alt yazı özelliği çalışacak. Ancak bu noktada, video sesinin İngilizce olması şartı var. Özellik başka dillerde çalışamıyor. Başlıklar, ekranın alt kısmında, kullanıcıların ihtiyaç duymadıkları takdirde genişletip kapatabilecekleri bir pencerede görünüyor. Google Chrome canlı alt yazı özelliği hem sesi dinleyemeyecek durumda olanlar hem de İngilizcesini geliştirmek isteyenler için fazlasıyla yararlı olacaktır.

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