Gerçeklerle yüzleşme zamanı! Cildinizin yaşlanmasının dört nedeni ve işlemi yavaşlatmak için yapmanız gerekenler

İşte uzmanların açıklamalarıyla cildi kırışmaya iten ve yaşlandıran etmenler. Ve nasıl en aza indirebileceğimizin yolları.

ŞEKER

Tatlıya düşkün müsünüz? Üzücü gerçek şu ki, diyetinizde çok fazla şeker varsa, cildiniz glikasyon adı verilen bir işleme giriyor. Bu, vücudun her ikisi de cildin dolgun ve genç görünmesini sağlayan kolajen ve elastin gibi proteinler üretmesini durdurmasına neden olur. Ayrıca, şeker güçlü bir dehidrasyon (sıvı kaybı) nedenidir. Bu da kırışıklık, sarkma ve daha yavaş hücre dönüşümü, donuk cilt oluşumu ile sonuçlanabileceği anlamına gelir.

Ne yapmalı? Araştırmalar, 35 yaşından sonra glikasyonun arttığını gösteriyor. “Glikasyonun yavaş olması için cilt bakım ürününüzde C, A ve E vitaminleri gibi antioksidanlar yer almalıdır.

KİRLİLİK

Hava kirliliğinin yoğun olduğu bir alanda yaşıyor bir de sigara kullanıyorsanız cildiniz hücrelere zarar verebilecek serbest radikal moleküllerinin dengesizliğinden kaynaklanan oksidatif strese maruz kalıyor olabilir. Pek çok şey, sigara içmenin ve iltihabın neden olduğu hipoksi (düşük oksijen seviyeleri) dahil olmak üzere oksidatif stresi teşvik eder. Oksidatif stres aynı zamanda cildinizin dokusunda kollajen ve elastin seviyelerini de azaltabilir.