Gerçeklerle yüzleşme zamanı! Cildinizin yaşlanmasının dört nedeni ve işlemi yavaşlatmak için yapmanız gerekenler

Ne yapmalı? Araştırmalar, 35 yaşından sonra glikasyonun arttığını gösteriyor. “Glikasyonun yavaş olması için cilt bakım ürününüzde C, A ve E vitaminleri gibi antioksidanlar yer almalıdır.

Tatlıya düşkün müsünüz? Üzücü gerçek şu ki, diyetinizde çok fazla şeker varsa, cildiniz glikasyon adı verilen bir işleme giriyor. Bu, vücudun her ikisi de cildin dolgun ve genç görünmesini sağlayan kolajen ve elastin gibi proteinler üretmesini durdurmasına neden olur. Ayrıca, şeker güçlü bir dehidrasyon (sıvı kaybı) nedenidir. Bu da kırışıklık, sarkma ve daha yavaş hücre dönüşümü, donuk cilt oluşumu ile sonuçlanabileceği anlamına gelir.

Ne yapmalı? Dengeyi sağlamak ve serbest radikal hasarını kontrol altında tutmak için, A, C ve E vitaminleri gibi güçlü antioksidanlar tercih ettiğiniz silahlar olmalıdır. Cildin bariyer fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olmak için güçlü bir antioksidan ve yağ asidi karışımı içeren nemlendirici maskeler kullanın.

UV IŞINLARI

Cildinizin durumunun büyük ölçüde genlerle ilgisi olduğu düşünülür, ancak genetik olarak iyi olmanız DNA'nıza zarar vermeyeceğiniz ve yaşlanma sürecini hızlandırmayacağınız anlamına gelmez. “Genetik hasar, AKA DNA mutasyonu, büyük ölçüde iltihaplanma ve UV hasarından kaynaklanmaktadır” diye açıklıyor Dr Jack. 'Zamanla, güneşin ultraviyole ışığı cildin içindeki elastin liflerine zarar verir, bu da parçalandığında cildin sarkmasına, gerilmesine neden olur.'

Ne yapmalı? Cildin kendini savunması için ihtiyaç duyduğu her şeyi kollayın. Her zaman 30 faktör, hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı korumak için “geniş spektrum”lu güneş kremleri kullanın. Ek bir destek için, C ve E vitaminleriyle paketlenmiş ürünler kullanabilirsiniz.