Gerginlik Akdeniz'e sıçradı! Rus savaş uçakları ABD'yi engelledi

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ederken ABD'ye ait savaş uçaklarının Rusya tarafından Akdeniz'de engellendiği açıklandı. AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Sözcülerinden Albay Mike Kafka, "Geçen hafta sonu, üç ABD Donanması P-8A uçağına Rus uçakları tarafından profesyonel olmayan bir şekilde önleme yapıldığını doğruluyoruz." dedi. Ukrayna tarafında ise Vladimir Zelenskiy, Devlet Güvenlik Stratejisini yürürlüğe koyduğunu açıkladı. İşte tüm detaylar...
Pentagon Sözcülerinden Albay Mike Kafka, ABD uçaklarının bu müdahaleler sırasında Akdeniz üzerinde uluslararası hava sahasında uçtuğuna dikkat çekti ve bu konudaki endişelerini diplomatik kanallardan Rus yetkililere bildirdiklerini kaydetti.
Sözcü "Kimse zarar görmemiş olsa da, bu gibi etkileşimler yanlış hesaplamalara ve daha tehlikeli sonuçlara yol açan hatalara neden olabilir. ABD, uluslararası sularda ve hava sahasında güvenli, profesyonel ve uluslararası hukuka uygun olarak faaliyet göstermeye devam edecektir. Rusya'nın da aynısını yapmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
ABD medyasında yer alan haberlerde, Rus uçaklarının Amerikan uçaklarına birkaç metreye kadar yaklaştığı iddia edildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Devlet Güvenlik Stratejisini yürürlüğe koydu.
Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık 2021'de Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin Devlet Güvenlik Stratejisine ilişkin aldığı karar Zelenskiy tarafından yürürlüğe kondu.
Stratejide, iç ve dış tehditlere karşı devletin zamanında müdahalesinin amaçlandığı, Avrupa Birliği ve NATO standartları göz önüne alınarak devlet güvenliği alanlarında gelişimin hedeflendiği aktarıldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hibrit savaşını siyasi, ekonomik ve siber alanlarında sürdürdüğü kaydedilen stratejide, Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde ve yasa dışı ilhak edilen Kırım'da insan hakları ihlalleri gerçekleştiği ifade edildi. (AA)
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