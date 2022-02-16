Gerginlik Akdeniz'e sıçradı! Rus savaş uçakları ABD'yi engelledi

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ederken ABD'ye ait savaş uçaklarının Rusya tarafından Akdeniz'de engellendiği açıklandı. AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Sözcülerinden Albay Mike Kafka, "Geçen hafta sonu, üç ABD Donanması P-8A uçağına Rus uçakları tarafından profesyonel olmayan bir şekilde önleme yapıldığını doğruluyoruz." dedi. Ukrayna tarafında ise Vladimir Zelenskiy, Devlet Güvenlik Stratejisini yürürlüğe koyduğunu açıkladı. İşte tüm detaylar...

RUS YETKİLİLERE BİLDİRDİLER

Pentagon Sözcülerinden Albay Mike Kafka, ABD uçaklarının bu müdahaleler sırasında Akdeniz üzerinde uluslararası hava sahasında uçtuğuna dikkat çekti ve bu konudaki endişelerini diplomatik kanallardan Rus yetkililere bildirdiklerini kaydetti.

"RUSYA'NIN DA AYNISINI YAPMASINI BEKLİYORUZ"

Sözcü "Kimse zarar görmemiş olsa da, bu gibi etkileşimler yanlış hesaplamalara ve daha tehlikeli sonuçlara yol açan hatalara neden olabilir. ABD, uluslararası sularda ve hava sahasında güvenli, profesyonel ve uluslararası hukuka uygun olarak faaliyet göstermeye devam edecektir. Rusya'nın da aynısını yapmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BİRKAÇ METREYE KADAR YAKLAŞTI

ABD medyasında yer alan haberlerde, Rus uçaklarının Amerikan uçaklarına birkaç metreye kadar yaklaştığı iddia edildi.

ZELENSKİY DEVLET GÜVENLİK STRATEJİSİNİ YÜRÜRLÜĞE KOYDU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Devlet Güvenlik Stratejisini yürürlüğe koydu.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık 2021'de Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin Devlet Güvenlik Stratejisine ilişkin aldığı karar Zelenskiy tarafından yürürlüğe kondu.

Stratejide, iç ve dış tehditlere karşı devletin zamanında müdahalesinin amaçlandığı, Avrupa Birliği ve NATO standartları göz önüne alınarak devlet güvenliği alanlarında gelişimin hedeflendiği aktarıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hibrit savaşını siyasi, ekonomik ve siber alanlarında sürdürdüğü kaydedilen stratejide, Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde ve yasa dışı ilhak edilen Kırım'da insan hakları ihlalleri gerçekleştiği ifade edildi. (AA)

