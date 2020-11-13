Geri döndüler: Nokia 6300 4G ve Nokia 8000 4G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Nokia 3310'u yenileyerek geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürmüştü. Birçok kişi için efsane olarak görülen Nokia 3310'un ardından Nokia, pek çok eski nesil telefonunu daha modernleştirerek satışa sundu. Kullanıcıların hayli memnun olduğu bu durum sonrası, geçtiğimiz günlerde HMD Global çatısı altındaki Nokia'nın Nokia 6300'ı ve Nokia 8000'ı 'yeniden doğuş' operasyonuna dahil edeceği iddia edilmişti. Nitekim, o iddialar doğru çıktı. Nokia 6300 4G ve Nokia 8000 4G resmen tanıtıldı.

NOKİA 6300 4G ÖZELLİKLERİ

Nokia 6300 4G ile başlayalım. Yukarıda da belirtiğimiz gibi 6300 4G, tıpkı 8000 4G gibi akıllı bir telefon değil. Nokia'nın tuşlu telefon serisine eklediği yeni bir model olarak karşımıza çıkan Nokia 6300 4G, 2,4 inç büyüklüğünde QVGA ekran ile geliyor. Tuşlu telefon gücünü Snapdragon 210 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciyi 512 MB RAM ve 4GB dahili depolama alanı destekliyor. MicroSD kart ile depolama alanı 32 GB'a kadar artırılabiliyor. Google Asistan ve Google Maps desteği telefonda yerini alıyor.

6300 4G, arkasında VGA kamera bulunduruyor. VGA kameranın hemen altında ise telefonun bataryası yer alıyor. Bu batarya 1.500 mAh değerinde ve KaiOS işletim sistemi ile gelen Nokia 6300'a uzun bir pil ömrü sağlıyor.Tabi 4G bağlantısını da bu noktada hesaba katmak gerek.