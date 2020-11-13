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Geri döndüler: Nokia 6300 4G ve Nokia 8000 4G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.11.2020 10:35 | Son Güncelleme

HMD Global çatısı altındaki Nokia, efsane cep telefonu modelleri Nokia 6300 4G ve Nokia 8000 4G'yi resmen duyurdu. Nokia'nın eski tuşlu telefonlar serisinde yer alan KaiOS'lu telefonlar, Google Asistan gibi bazı akıllı telefon özelliklerine de sahip. İşte Nokia 6300 4G ve 8000 4G'nin özellikleri ve fiyatları.

Geri döndüler: Nokia 6300 4G ve Nokia 8000 4G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Nokia 3310'u yenileyerek geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürmüştü. Birçok kişi için efsane olarak görülen Nokia 3310'un ardından Nokia, pek çok eski nesil telefonunu daha modernleştirerek satışa sundu. Kullanıcıların hayli memnun olduğu bu durum sonrası, geçtiğimiz günlerde HMD Global çatısı altındaki Nokia'nın Nokia 6300'ı ve Nokia 8000'ı 'yeniden doğuş' operasyonuna dahil edeceği iddia edilmişti. Nitekim, o iddialar doğru çıktı. Nokia 6300 4G ve Nokia 8000 4G resmen tanıtıldı.

NOKİA 6300 4G ÖZELLİKLERİ

Nokia 6300 4G ile başlayalım. Yukarıda da belirtiğimiz gibi 6300 4G, tıpkı 8000 4G gibi akıllı bir telefon değil. Nokia'nın tuşlu telefon serisine eklediği yeni bir model olarak karşımıza çıkan Nokia 6300 4G, 2,4 inç büyüklüğünde QVGA ekran ile geliyor. Tuşlu telefon gücünü Snapdragon 210 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciyi 512 MB RAM ve 4GB dahili depolama alanı destekliyor. MicroSD kart ile depolama alanı 32 GB'a kadar artırılabiliyor. Google Asistan ve Google Maps desteği telefonda yerini alıyor.

Nokia 6300

6300 4G, arkasında VGA kamera bulunduruyor. VGA kameranın hemen altında ise telefonun bataryası yer alıyor. Bu batarya 1.500 mAh değerinde ve KaiOS işletim sistemi ile gelen Nokia 6300'a uzun bir pil ömrü sağlıyor.Tabi 4G bağlantısını da bu noktada hesaba katmak gerek.

NOKİA 8000 4G ÖZELLİKLERİ

Nokia 8000 4G özellikleri ile Nokia 6300 4G'den sıyrılıyor. 2,8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan telefon, Snapdragon 210 işlemcisi, 512 MB RAM ve 4 GB dahili depolama alanı ile geliyor. 2 MP arka kamerası bulunan Nokia 8000 4G, plastik yerine daha metalik bir tasarıma sahip. Her iki telefon da KaiOS işletim sistemine sahip olduğu için Google Maps ve Google Asistan'a ek olarak, WhatsApp, YouTube, Facebook gibi popüler uygulamaları da destekliyor.

Nokia 8000 4G

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NOKİA 6300 4G VE NOKİA 8000 4G FİYATI

Nokia 6300 4G fiyatı 49 euro olarak belirlendi. Biraz daha farklı özelliklere sahip Nokia 8000 4G fiyatı için ise 79 euro'luk bir fiyat etiketi mevcut. Telefonların Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

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