Yeni Nokia N95 Nokia tarafından iptal edilmiş!

Nokia N95 cep telefonu olarak nitelendirilse de günümüz akıllı telefonlarının ilk adımlarından sayılabilirdi. Zira çift kızaklı bir yapıyı benimseyen Nokia N95 medya dosyalarını oynatmaya izin veriyor, 5 MP arka kameraya ve hatta ve hatta kızaklı yapısı sayesinde çeşitli medya kontrol tuşlarını bünyesinde barındırıyordu. Birçok kişi Nokia'nın yeni 3310 ile birlikte Nokia N95'i de geri döndüreceğini düşünse de bu plan bugüne dek gerçekleşmedi. Fakat bir YouTuber'ın ortaya çıkarttığı bilgilere göre gerçekleşmesi an meselesiymiş.

NOKİA N95 PROTOTİPİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

YouTuber MrMobile, Noka N95 hakkında yeni bir video yayınladı. MrMobile yayınladığı videoda eski Nokia N95'in özelliklerinden bahsederken, konu yeni Nokia N95'e geldi. YouTuber'ın iddiasına göre Nokia, yeni nesil N95'i üretmek için planlar kurdu, hatta bir prototip bile oluşturdu. YouTuber yayınladığı videoda bu prototipi de görücüye çıkardı.

YENİ NOKİA N95'İN ARKASINDA HALKA DETAYI

Yeni Nokia N95 prototipinde de yine bir kızaklı yapının benimsendiği görüldü. Buna göre telefon, yana doğru çekildiğinde hoparlörlerini ve kamerasını ortaya çıkartıyor.