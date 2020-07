Geri dönüş azizliğe uğradı: Crysis Remastered ertelendi!

Crysis'i özellikle Türk oyuncuların kalbine kazınmış bir oyun. Zira bir Türk firması Crytek tarafından çıkartılan Crysis serisi, oyuncular tarafından saatlerce oynanmış ve böylece popüler olmuştu. Son zamanlarda oyun dünyasında çıkan Remastered ve Remake dalgasına katılmak isteyen Crytek, bundan kısa bir süre önce Crysis Remastered'ı duyurdu. Firma tarafından yapılan duyurulara göre oyun, 1 Temmuz günü tanıtılacaktı. Fakat her şey beklendiği gibi olmadı.

Crysis Remastered, Crytek tarafından yapılan açıklama ile ertelendi. Crytek'in açıklamasına göre oyunun birkaç hafta gecikmeli olarak tanıtılacak. Bunun nedeni ise görünüşe bakılırsa Crytek'in oyuncuların şikayetine kulak vermesi.

