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Geri dönüş azizliğe uğradı: Crysis Remastered ertelendi!

OYUN HABERLERİ  | 02.07.2020 15:26 | Son Güncelleme

Crytek, Crysis Remastered çıkış tarihi için 1 Temmuz'u işaret etmişti. Ancak 1 Temmuz'da Crytek'ten oyun değil açıklama geldi. Crytek'in açıklamasıyla birlikte Crysis Remastered çıkış tarihi ertelendi. Açıklamaya göre Crysis Remastered'ın ertelenmesinin arkasında bazı radikal kararlar var.

Geri dönüş azizliğe uğradı: Crysis Remastered ertelendi!

Crysis'i özellikle Türk oyuncuların kalbine kazınmış bir oyun. Zira bir Türk firması Crytek tarafından çıkartılan Crysis serisi, oyuncular tarafından saatlerce oynanmış ve böylece popüler olmuştu. Son zamanlarda oyun dünyasında çıkan Remastered ve Remake dalgasına katılmak isteyen Crytek, bundan kısa bir süre önce Crysis Remastered'ı duyurdu. Firma tarafından yapılan duyurulara göre oyun, 1 Temmuz günü tanıtılacaktı. Fakat her şey beklendiği gibi olmadı.

CRYSİS REMASTERED ÇIKIŞ TARİHİ ÖTELENDİ

Crysis Remastered, Crytek tarafından yapılan açıklama ile ertelendi. Crytek'in açıklamasına göre oyunun birkaç hafta gecikmeli olarak tanıtılacak. Bunun nedeni ise görünüşe bakılırsa Crytek'in oyuncuların şikayetine kulak vermesi.

OYUNCULAR İSTEDİ CRYTEK KABUL ETTİ

Crysis Remastered'tan sızdırılan görüntüler, Crysis efsanesini gönlünde taşıyanlar tarafından beğenilmemiş, oyunun orijinal oyunla arasında hiçbir fark olmadığı yönünde eleştirileri yapılmıştı. Crytek anlaşılan o ki bu şikayetleri dikkate aldı ve grafik iyileştirmesi yapmak üzere oyunu bir nevi tekrar gözden geçirmeye karar verdi. Bu yine de oyuncular açısından iyi bir gelişme olabilir. Ancak yine de oyunun grafiklerinin çok daha yüksek hale gelmesi pek mümkün olmayabilir.

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