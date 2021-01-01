Geri dönüşüm nedir? Aşamaları nelerdir? Dünyamıza katkıları hangi ölçüdedir?

Kullanılmış ve atık haline gelmiş malzemelerin tekrar kullanılabilir hale gelmesine “geri dönüşüm” denir. Hem çevresel hem de ekonomik faydaları inkar edilemez. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında ham madde ihtiyacının artmasıyla geri dönüşümün faydaları açıkça görülmüştür.

Geri Dönüşüm Aşamaları Nelerdir?

Geri dönüşüm nasıl yapılır diye merak edenler bilmelidir ki her madde için farklı uygulamalar gerekse de geri dönüşümün genel olarak belirli aşamaları vardır.

Kaynakta ayrıştırma: Geri dönüşümü yapılacak atıkların diğer çöplerden ayrı olarak birikmesi sağlanır. Geri dönüşüm torbaları ve kutuları, konteynerler bu işlem için kullanılır. 2017 yılında belirlenen kanun ile ambalaj atığı üreticilerinin çıkan atıkları belediyelerin geri dönüşümüne veya ayrı geri dönüşüm merkezlerine vermeleri zorunlu kılınmıştır.

Sınıflama: Toplanan atıklar cinsine göre ayrı işleme tabi olacağından cam, kağıt, metal veya başka bir madde olmasına göre sınıflandırılmasıdır.

Değerlendirme: Değerlendirme işlemi geri dönüşüm işleminin yapıldığı basamaktır. Burada atık maddenin önce küçük parçalara ayrılması gibi fiziksel işlemler yapılır. Ardından gerekli katkı maddeleriyle kimyasal işlemlerden geçirilir.