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Geri dönüyor: Sony Xperia Compact özellikleri ile ortaya çıktı!

26.01.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Geri dönüyor: Sony Xperia Compact özellikleri ile ortaya çıktı!

Sony, Xperia Compact serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Sony'nin küçük ekranlı amiral gemisi ailesine ekleyeceği yeni Xperia Compact ise bazı özellikleriyle birlikte sızıntılarda göründü.

Sony Xperia ailesinden bugüne dek birçok model geldi geçti. Belki de bu modellerden en çok akılda kalanı küçük telefon sevenlerin ilgisini çeken Xperia Compact oldu. Günümüzdeki iPhone 12 mini gibi küçük ekranına rağmen amiral gemisi seviyesinde özellikler barındıran Xperia Compact modelleri, Sony tarafından birkaç yıldır güncellenmedi. Fakat sızıntılara göre Xperia Compact, yeni bir modelle geri dönüyor.

İŞTE SIZINTILARA GÖRE YENİ SONY XPERİA COMPACT

Sızıntı kaynağı OnLeaks, yeni Sony Xperia Compact'ın özellikleri ile birlikte bir görseli sızdırmayı başardı. Damla çentikli bir ekranla geleceği görülen telefonun, seleflerine nazaran pek de küçük bir ekran ile gelmeyeceği söyleniyor. Çünkü bildirilenlere bakılırsa telefon, 5.5 inçlik bir ekrana sahip olacak ve 5.5 inç günümüzde pek de küçük bir ekran boyutu olarak görülmüyor.

Sony Xperia Compact

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XPERİA COMPACT'IN ÖZELLİKLERİ

Sony Xperia Compact özellikleri için ise telefonun bir Sony klasiği olarak kamera düğmesine ev sahipliği yapacağı ifade ediliyor. Sızdırılan görsele bakılırsa parmak izi okuyucusu ise tıpkı birçok Android akıllı telefonda gördüğümüz üzere güç düğmesine entegre olarak gelecek. Çift arka kamera kurulumunun bizlere göz kırptığı cihazda, 8 MP çözünürlüğünde ön kamera, 13 MP çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Bunun dışında kulaklık girişi ve USB Type-C girişi bulunacak. En azından iddialar bu yönde.

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