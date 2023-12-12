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  4. Gericiliğin, yozluğun, yobazlığın... CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan ifadeleri tepki çekti! AK Partili Keşir'den açıklama

Gericiliğin, yozluğun, yobazlığın... CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan ifadeleri tepki çekti! AK Partili Keşir'den açıklama

12.12.2023 08:55 | Son Güncelleme:
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CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın Düzce Yığılca'da aday tanıtım toplantısında yaptığı açıklamalar tepki çekti. Vatandaş için gerici, yobaz gibi ifadeler kullanan Özcan'a AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir tepki gösterdi. Keşir yaptığı açıklamada "Yerel seçimde Yığılcalı hemşehrilerimiz gereken cevabı verecektir" dedi.

Gericiliğin, yozluğun, yobazlığın... CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan ifadeleri tepki çekti! AK Partili Keşir'den açıklama

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın Yığılca'da partilerinin belediye başkan adayını tanıttıkları bir toplantıda kullandığı ifadeler tepki çekti. Özcan, kaydedilen görüntülerde "Şimdi önümüzde çok kıymetli bir kardeşimiz var, Özcan kardeşimiz. Bir kere böyle bir yola çıkıyorum demekle, bu kararlılığı göstermekle gerçekten ben cesaretine hayranım. Gericiliğin, yozluğun, yobazlığın kol gezdiği bir yerde, göç veren bir yerde böyle bir kardeşimizin çıkması bana göre anlamlıdır" ifadelerini kullandı.

ÖZCAN'IN İFADELERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Özcan'ın sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

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Keşir şunları ifade etti:

"CHP Düzce milletvekili Talih Özcan Yığılca ilçemizde adayını övmek için tüm ilçeyi yozluk, yobazlık ile itham etmiş. Bu ne küçümseme, bu ne hadsizlik? Hala vatandaşa tepeden bakma, kibir, üstencilik. İşte bu asıl yobaz, yoz zihniyet...
Yerel seçimde Yığılcalı hemşehrilerimiz gereken cevabı verecektir."

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AK PARTİ İL BAŞKANI'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Düzce AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da şunları aktardı:

"Bu ne "talihsizlik", bu ne cüret... Dışarıdan gelip Milletvekili olunca böyle mi oluyor? Her fırsatta Düzce'yi tanımadığını gösteren Talih Özcan yine şaşırtmadı! Merak ediyorum millete hakaret etme lüksünü nereden alıyorsunuz?

Biraz farkında olsaydınız "gericilik, yobazlık ve yozluk" kullandığınız ifadelerde saklı Talih bey. Vatandaşa saygı duymayı bir türlü beceremeyen bu zihniyete Yığılcalı vatandaşlarımız gereken cevabı elbet verecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Düzce CHP ak parti
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