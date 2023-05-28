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  4. Geyik kostümüyle oy kullanmaya gelince herkes şaşkına döndü

Geyik kostümüyle oy kullanmaya gelince herkes şaşkına döndü

28.05.2023 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına geyik kostümüyle gidince herkes şaşkına döndü. Uzun süre güvenlik için içeri alınmayan tiyatrocu Bahtiyar Keskin, daha sonra tüm kontrollerin ardından kafasındaki boynuzlu başlığını çıkartıp oyunu kullandı.

Türkiye’nin farklı illerinde çeşitli kostümlerle oy kullanmaya gidenler renkli görüntüler oluşturdu. Bursa’da da tiyatrocu Bahtiyar Keskin, giydiği geyik kostümüyle siyaset geyiğine son noktayı koydu. Boynuzlu başlığı ile okulun bahçesine girdiği andan itibaren vatandaşların ve çocukların ilgisini çeken geyik kostümlü Keskin, çocuklarla bol bol fotoğraf çekindi. Kostümünden ötürü, uzun süre kontrol için dışarıda beklemek zorunda kalan Keskin, daha sonra kafasındaki boynuzlu başlığı çıkarıp oyunu kullandı.

Yapmış olduğunu kırıcı, üzücü, dökücü siyasi sözlerden sakınmak için böyle bir kostümle oy kullanmaya geldiğini dile getiren Keskin, “Yarınımızı bırakacağımız gençlere kardeşçe, dostça, birlikte ve bir birimizi kırmadan; ülkemiz ve tüm dünyaya kardeş olduğumuzu bildirmek için siyaset yapalım. Demokrasi içerisinde oyumuzu kullandık. Okula geldiğim andan itibaren bütün herkesin dikkatini çekebildim. Çocukların mutluluğunu ve gençlerin heyecanını gördüm. Artık siyaset geyikleri bitti. Herkes sandıkta son söz milletin. Herkes milletin kararına saygı duymalı” dedi.

(İHA)

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