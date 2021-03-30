Ghislaine Maxwell hakkında bir kişi daha "çocuk istismarı" şikayetinde bulundu

Cinsel istismar için aracılık yapma suçlamasıyla cezaevinde yatan Ghislaine Maxwell'e yönelik iki yeni suçlama daha yapıldı.

Suçlamaya konu eylemin yapıldığı dönemde 18 yaşından küçük olduğunu belirten bir kişinin şikayeti üzerine Maxwell'in dosyasına çocuğun cinsel istismarına aracılık yapmak ve cinsel istismar için tuzak kurmak suçlamaları da eklendi.

Böylece Maxwell'le ilgili şikayette bulunan mağdurların sayısı dörde çıkmış oldu.

ABD'de cinsel taciz, tecavüz ve pedofili hükümlüsü Jeffrey Epstein'in sevgilisi olan Ghislaine Maxwell, Temmuz 2020'de tutuklanmıştı. Şu an New York'ta bir cezaevinde olan Maxwell'in davası bu yılın Temmuz ayında başlayacak.

Son yapılan suçlamalara yönelik henüz avukatlarından bir açıklama gelmedi.

Maxwell'e yöneltilen suçlamalar ne?

Maxwell'e yöneltilen son iki suçlama, 2001-2004 arası yıllara ait.

Bundan önce dosyasında altı adet benzer suçlama vardı. Bunların dördü 1994-1997 arasında Jeffrey Epstein'in 14 yaşındaki çocukların cinsel istismarında aracı olma suçları; diğer ikisi ise 2016'ya ait "yalancı şahitlik" suçlarını kapsıyor.