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Giderek artıyor! Egzama olmamak için ona yol açan davranışları önlemek gerekiyor

19.09.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Egzama büyük problemlere yol açan cilt hastalıkları arasında bulunuyor. Sonbahar dönemiyle artış gösteren egzama hakkında bilinçli olmak gerekiyor. Fark etmeden yapılan davranışlar egzamaya neden olabilir ve şiddetini artırabiliyor. İşte egzamaya yol açan davranışlar...

Giderek artıyor! Egzama olmamak için ona yol açan davranışları önlemek gerekiyor

Egzama, birçok faktöre bağlı olarak meydana gelebilen kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Egzama, ciltte kuruluğu, pul pul görüntüye ve kızarıklığa neden olmaktadır. Kuruyup pullanan bu kabarcıklar, zamanla çatlayarak mikroorganizmaların girişine açık hale gelebilir. Bu nedenle egzama hastası bireylerde enfeksiyon da sıklıkla görülür. Bu görünümleri önlemek ve egzamadan uzak durmak için egzamayı tetikleyecek davranışları yapmaktan kaçınmak gerekir.

STRES VE KAYGI SUÇLANIYOR

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Typharm's Skin Life Sciences Foundation tarafından yaptırılan bir anket , İngilizlerin neredeyse yarısının egzamadan etkilendiğini buldu (yüzde 44). Aslında, egzama, dermatit veya sedef hastalığından muzdarip olduğunu söyleyenlerin yüzde 66'sı, cilt alevlenmeleri, kuruluk ve kaşıntı için stres ve kaygıyı suçluyor. Bu arada, yüzde 72'si artan el yıkamanın semptomların kötüleşmesine yol açtığını ortaya koydu.

EN ETKİLENEN BÖLÜM ELLER

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Ankete katılanların yarısından fazlası vücutlarının en çok etkilenen bölümünün elleri olduğunu söylerken (yüzde 55), yüzde 38'i dirseklerinin iç kısmı olduğunu söyledi. Yaklaşık yüzde 35'i dizlerinin arkasının en tahriş olduğunu iddia etti ve yüzde 29'u yüzlerine aldıklarını söyledi. Yüzde 24'ü ise kafa derisinde egzama olduğunu bildirdi.

EGZAMAYI TETİKLEYEN FAKTÖRLER

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NHS'ye göre , bilinen egzama tetikleyicileri şunları içerir:

  • Tahriş edici maddeler - şampuan, bulaşık deterjanı ve köpük banyosu dahil sabunlar ve deterjanlar gibi

  • Çevresel faktörler veya alerjenler - soğuk ve kuru hava, nem ve ev tozu akarları, evcil hayvan kürkü, polen ve küfler gibi daha spesifik tetikleyiciler dahil

  • Gıda alerjenleri - inek sütü, yumurta, yer fıstığı, soya ve buğday alerjileri gibi

  • Bazı malzemeler - yün ve sentetik kumaşlar gibi

  • Hormonal değişiklikler - bazı kadınlar hamilelik sırasında veya adet görmeden önceki günlerde semptomlarının kötüleştiğini fark eder.

  • Cilt enfeksiyonları

  • Stres veya kaygı

  • Yüzme havuzlarında klor

  • Çok sıcağa veya çok soğuğa maruz kalmak

YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLİYOR

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Cilt Yaşam Bilimleri Vakfı'ndan Dr Nisa Aslam, egzama ve yaşam kalitesini nasıl etkileyebileceği hakkında bir fikir paylaştı. Doktor şunları söyledi: "Egzama, cildin genellikle dayanılmaz derecede kaşıntılı olduğu, bulaşıcı olmayan, iltihaplı bir kuru cilt durumudur. Birçokları için kaşıma dürtüsü karşı konulamaz olabilir ve alevlenme sırasında kırmızı, çatlak, ağrılı ve çiğ olabilir.

PANDEMİDEN DOLAYI EGZAMA VAKALARI ARTTI

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"Egzamanın şiddeti kişiden kişiye büyük ölçüde değişir - bazıları için bu sadece küçük bir tahriştir, ancak diğerleri için yaşam kalitelerini büyük ölçüde etkileyebilir. Acı verici fiziksel semptomların yanı sıra, birçok çocuk ve yetişkin buna bağlı uykusuzluk, kaygı, depresyon ve diğer zihinsel sağlık sorunları yaşar. Pandemiden kaynaklanan artan baskılar gibi stres ve kaygının da egzama semptomlarının alevlenmesine yol açtığı görülüyor” dedi. Doktor, mevcut birçok tedavi seçeneği olduğu için egzaması olanların sessizce acı çekmesine gerek olmadığını söyledi.

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