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  4. Girdiği iddia sonu oldu! 50 yumurta yemeye çalışırken öldü

Girdiği iddia sonu oldu! 50 yumurta yemeye çalışırken öldü

16.04.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'dan Subhash Yada arkadaşıyla 50 yumurta yeme karşılığında 34 dolara anlaştı. Bir oturuşta 41 yumurta yiyen ancak 42 yumurtadan sonra bilinç kaybına uğrayan adam çok geçmeden hayatını kaybetti.

Girdiği iddia sonu oldu! 50 yumurta yemeye çalışırken öldü

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yaşayan Subhash Yada, arkadaşından 34 dolar alma karşılığında iddiaya girdi. Yapması gereken ise bir oturuşta 50 yumurta yemesiydi.

Subhash Yada, 41 yumurta yemeyi başardı ancak 42. yumurtadan sonra bilinç kaybına uğradı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan ancak yolda hayatını kaybeden Yada'nın kesin ölüm nedeni tam olarak belli olmasa da uzmanlar ilk tetkiklere dayanarak, sindirim sisteminde ciddi bir bozulma olabileceğine dikkat çektiler.

Bu, yumurta sarısının kolesterol yönünden çok yüksek olması nedeniyle aspirasyona ve 'kalp işleyişinde bozulmaya' yol açmış olabilir.

Hastanein web sitesinde ayrıca, yumurtanın bilinçsiz tüketiminin bir kişinin ölüm riskini yüzde 7 artırabileceğini gösteren bir araştırmanın altını çizdi.

Bu iddia için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulurken, yumurta sarısının Hindistanlı adamın ölümünde büyük bir rol oynadığına inanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan

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