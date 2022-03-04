4 Mart için Karabük'ün Ovacık ilçesinde elverişsiz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Vatandaşların gözleri Giresun, Bitlis ve Denizli için alınacak karara çevrildi. Beklenen karar, valilikler tarafından geldi. Peki Giresun, Bitlis ve Denizli'de okullar tatil mi? 4 Mart Giresun, Bitlis ve Denizli'de okullar tatil mi olacak? İşte merak edilenler...

GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı nedeniyle Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Çamoluk Kaymakamlığının yaptığı yazılı açıklamada, buzlanma riski nedeniyle 4 Mart 2022 Cuma günü okulların tatil olduğu açıklandı. Ayrıca engelli ve kamu kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı eklendi.

Espiye Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise ilçede meydana gelen kar yağışı nedeniyle köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yüz yüze eğitime yarın ara verilmesi kararı alındığını duyuruldu.

BİTLİS'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bitlis merkez ile Mutki ve Tatvan ilçelerinde, eğitime ara verildi. Valiliğin yaptığı açıklamada, kar nedeniyle e il merkezi ile Tatvan ve Mutki'deki tüm eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

DENİZLİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Denizli'nin bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Valiliğin açıklamasında, elverişsiz hava şartlarının bazı ilçelerde devam ettiği bilgisi yer aldı. Söz konusu açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturması nedeniyle Acıpayam, Çameli ve Kale ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma yüz yüze eğitime ara verildiği eğitim ve öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi. Ayrıca bahsi geçen ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacak.

