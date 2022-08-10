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Giresun'da lunapark faciası! Polis eşinin tabutuna bakışları yürekleri dağladı

10.08.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da lunaparkta eğlence treni, iniş sırasında bilinmeyen nedenle raydan çıkmış, çevik kuvvet şube müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, polis memuru eşi Samet Dilekçe ile Şevval (17) ve Fatma Akbaş (39) yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sinem için valilik önünde tören düzenlendi. Törende ailesi ve yakınları gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti. Samet Dilekçe'nin ise eşinin tabutuna bakışları yürekleri yaktı.

Giresun'da lunapark faciası! Polis eşinin tabutuna bakışları yürekleri dağladı

Giresun'da dün akşam saatlerinde bir lunaparkta meydana gelen kazada çevik kuvvet şube müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe hayatını kaybetmiş, Dilekçe'nin polis memuru eşi Samet Dilekçe ile Şevval (17) ve Fatma Akbaş (39) yaralanmıştı. Sinem için bugün valilik önünde tören düzenlendi. Törende ailesi ve yakınları gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti. Samet Dilekçe'nin eşini tabutuna bakışları yürekleri yaktı. İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı , “Bu büyük kaybımızın biz meslektaşlarına ve sevenlerine vermiş olduğu acı tarifsizdir" dedi. Öte yandan başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

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TREN RAYDAN ÇIKTI

Kaza, dün akşam saatlerinde Hacı Hüseyin Mahallesi'ndeki lunaparkta meydana geldi. Lunaparkta yer alan eğlence treni, iniş sırasında bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Yüksekten düşüp devrilen trende Giresun Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe ile Şevval (17) ve Fatma Akbaş (39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Genç komiser yardımcısının vefat haberini alan meslektaşları, hastaneye akın etti.

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Sinem Gülşen Dilekçe’nin eşi Samet Dilekçe, tedavisinin ardından taburcu edilirken Şevval ile Fatma Akbaş’ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Kaza nedeniyle lunaparkta eğlence faaliyeti durdurulurken, savcılık da soruşturma başlattı. Lunaparkta yapılan inceleme sonrası aralarında eğlence treni sorumlularının da yer aldığı 3 çalışan gözaltına alındı. Şüpheliler sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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KOMİSER YARDICISI SİNEM’E TÖREN

Hayatını kaybeden 3 yıllık komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe için Giresun Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Dilekçe’nin eşi Samet Dilekçe, silah arkadaşları, askeri erkân, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Törende Sinem Gülşen Dilekçe’nin ailesi ve yakınları gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti.

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Saygı duruşu ve komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe’nin öz geçmişinin okunduğu törende konuşan İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı , “Bu büyük kaybımızın biz meslektaşlarına ve sevenlerine vermiş olduğu acı tarifsizdir. Her ölüm büyük bir acı, büyük bir kayıptır. Ancak bazı ölümlerde yüreğinizdeki acıyı tarif edemezsiniz. Gencecik yaşında kaybettiğimiz komiser yardımcımız vefatında böyle tarifsiz acıyı yaşattı hepimize. Başta ailesi, yakınları ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum” dedi.

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ORDU'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Dilekçe’nin Türk bayrağına sarılı tabutu yapılan dua sonrası toprağa verileceği Ordu’nun Kumru ilçesine uğurlandı.

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Kentte görev yapan Dilekçe çiftinin, 26 Eylül 2021'de Ordu'da yapılan düğünle dünyaevine girdikleri belirtildi. Sinem Gülşen Dilekçe’nin geçen yıl ilk görev yeri olan Giresun’a atandığı ifade edildi.

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Kaynak: DHA

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