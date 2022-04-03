Giresun, Gümüşhane ve Hakkari sahur vakti ne zaman? Giresun, Gümüşhane ve Hakkari iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Giresun, Gümüşhane ve Hakkari'de ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Giresun, Gümüşhane ve Hakkari'de sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

GİRESUN, GÜMÜŞHANE VE HAKKARİ SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Giresun, Gümüşhane ve Hakkari'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

GİRESUN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

GÜMÜŞHANE 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

HAKKARİ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:





