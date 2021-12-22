Giresun, Sinop, Ordu ve Artvin'de okullar tatil mi? 22 Aralık'ta okullar hangi illerde tatil?

Vatandaşları kuvvetli yağışlara ve rüzgarlara karşı uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının ülke genelinde düşeceğini açıkladı. Ayrıca MGM, Artvin'deki kuvvetli yağışın bu gece biteceğini belirtmişti. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkili olması ile ulaşımda yaşanacak zorluk nedeniyle okullar tatil ediliyor. Peki Giresun, Sinop, Ordu ve Artvin'de okullar tatil mi? İşte okulların tatil olduğu iller!
Şiddetli kar yağışları ulaşımda ve eğitimde aksaklıklara neden olduğu için okullar, alınan kararla tatil ediliyor. Kar yağışının etkili olduğu Giresun, Sinop, Ordu ve Artvin'de okullar tatil edildi. Giresun'un Çamoluk, Sinop'un Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık, Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçeleri ile Artvin'in merkez ve Murgul ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Söz konusu yerlerde engelli ve hamile kamu çalışanları izinli sayılacak.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde bugün (22 Aralık 2021 Çarşamba) eğitime ara verildi.
Karabük'te Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Ovacık ve Eskipazar ilçelerinde ise taşımalı sistemle okula erişim sağlayan öğrenciler için eğitime ara verildi. Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde kamuda çalışan engelli ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde taşımalı eğitime, Çukurca ilçemiz Çığlı ve Akkaya köylerimizde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir."
Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 22.12.2021 Çarşamba günü yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eğitime uzaktan devam edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, sadece taşımalı sistemle eğitim veren okulların 22 Aralık Çarşamba için 1 gün süreyle tatil edildiği ifade edildi.
Sinop'ta bugün Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Ağrı Valiliği, 22 Aralık Çarşamba günü için Merkez, Tutak, Taşlıçay, Hamur, Eleşkirt, Patnos ilçelerinde eğitime ara verildiğini belirtti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olumsuz hava koşullarından dolayı enerji nakil kablolarının zarar görmesi nedeniyle Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerindeki bazı okullarda elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Elektrik kesintisi nedeniyle 22 Aralık'ta, Onikişubat'ta 3, Afşin'de 12, Andırın'da ise 2 okulda eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.
Konya'da Bozkır, Doğanhisar, Beyşehir, Hüyük ve Altınekin ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 22 Aralık Çarşamba günü eğitim öğretime uzaktan devam edileceği duyuruldu.
Bitlis'in Tatvan, Hizan ve Güroymak ilçelerinde 22 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildi. Açıklamada, "İlçe merkezimizdeki resmi ve özel eğitim kurumları ile köylerimizdeki yatılı okullar hariç, taşımalı eğitime ve tüm köylerimizde eğitim öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verilmiştir." denildi.
Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
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