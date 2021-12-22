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Giresun, Sinop, Ordu ve Artvin'de okullar tatil mi? 22 Aralık'ta okullar hangi illerde tatil?

22.12.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların yavaş yavaş soğumasıyla kış mevsimi etkisini göstermeye başladı. Bugün Karadeniz'in 4 ili olan Giresun, Sinop, Ordu ve Artvin'de kar yağışı etkili oldu. Karın yağmasıyla okulların tatil olup olmayacağı öğretmenler, okul çalışanları, öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Peki Giresun, Sinop, Ordu ve Artvin'de okullar tatil mi? İşte okulların tatil olduğu iller!

Giresun, Sinop, Ordu ve Artvin'de okullar tatil mi? 22 Aralık'ta okullar hangi illerde tatil?

Vatandaşları kuvvetli yağışlara ve rüzgarlara karşı uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının ülke genelinde düşeceğini açıkladı. Ayrıca MGM, Artvin'deki kuvvetli yağışın bu gece biteceğini belirtmişti. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkili olması ile ulaşımda yaşanacak zorluk nedeniyle okullar tatil ediliyor. Peki Giresun, Sinop, Ordu ve Artvin'de okullar tatil mi? İşte okulların tatil olduğu iller!

Giresun, Sinop, Ordu ve Artvin'de okullar tatil mi? Okullar hangi illerde tatil?

GİRESUN, SİNOP, ORDU VE ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Şiddetli kar yağışları ulaşımda ve eğitimde aksaklıklara neden olduğu için okullar, alınan kararla tatil ediliyor. Kar yağışının etkili olduğu Giresun, Sinop, Ordu ve Artvin'de okullar tatil edildi. Giresun'un Çamoluk, Sinop'un Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık, Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçeleri ile Artvin'in merkez ve Murgul ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Söz konusu yerlerde engelli ve hamile kamu çalışanları izinli sayılacak.

OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER

  • Düzce'nin Yığılca ilçesinde bugün (22 Aralık 2021 Çarşamba) eğitime ara verildi.

  • Karabük'te Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Ovacık ve Eskipazar ilçelerinde ise taşımalı sistemle okula erişim sağlayan öğrenciler için eğitime ara verildi. Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde kamuda çalışan engelli ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak.

  • Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde taşımalı eğitime, Çukurca ilçemiz Çığlı ve Akkaya köylerimizde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir."

  • Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu’nun Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani ve Küre ilçelerinde tüm okullar, İnebolu ilçesinde lise ve yaygın eğitim kurumları hariç tüm okullar ile Cide, Doğanyurt ve Şenpazar ilçelerinde taşımalı eğitime 22 Aralık itibariyle 1 gün ara verildi.

Giresun, Sinop, Ordu ve Artvin'de okullar tatil mi? Okullar hangi illerde tatil?

  • Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 22.12.2021 Çarşamba günü yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eğitime uzaktan devam edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

  • Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, sadece taşımalı sistemle eğitim veren okulların 22 Aralık Çarşamba için 1 gün süreyle tatil edildiği ifade edildi.

  • Sinop'ta bugün Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.

  • Ağrı Valiliği, 22 Aralık Çarşamba günü için Merkez, Tutak, Taşlıçay, Hamur, Eleşkirt, Patnos ilçelerinde eğitime ara verildiğini belirtti.

  • İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olumsuz hava koşullarından dolayı enerji nakil kablolarının zarar görmesi nedeniyle Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerindeki bazı okullarda elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Elektrik kesintisi nedeniyle 22 Aralık'ta, Onikişubat'ta 3, Afşin'de 12, Andırın'da ise 2 okulda eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

  • Konya'da Bozkır, Doğanhisar, Beyşehir, Hüyük ve Altınekin ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 22 Aralık Çarşamba günü eğitim öğretime uzaktan devam edileceği duyuruldu.

  • Bitlis'in Tatvan, Hizan ve Güroymak ilçelerinde 22 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildi. Açıklamada, "İlçe merkezimizdeki resmi ve özel eğitim kurumları ile köylerimizdeki yatılı okullar hariç, taşımalı eğitime ve tüm köylerimizde eğitim öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verilmiştir." denildi.

  • Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

  • Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

  • İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, "Yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 22 Aralık 2021 Çarşamba günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kulp ilçesi merkezi ve kırsalındaki mahallelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.
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