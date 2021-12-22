Giresun, Sinop, Ordu ve Artvin'de okullar tatil mi? 22 Aralık'ta okullar hangi illerde tatil?

Vatandaşları kuvvetli yağışlara ve rüzgarlara karşı uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının ülke genelinde düşeceğini açıkladı. Ayrıca MGM, Artvin'deki kuvvetli yağışın bu gece biteceğini belirtmişti. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkili olması ile ulaşımda yaşanacak zorluk nedeniyle okullar tatil ediliyor. Peki Giresun, Sinop, Ordu ve Artvin'de okullar tatil mi? İşte okulların tatil olduğu iller!

GİRESUN, SİNOP, ORDU VE ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Şiddetli kar yağışları ulaşımda ve eğitimde aksaklıklara neden olduğu için okullar, alınan kararla tatil ediliyor. Kar yağışının etkili olduğu Giresun, Sinop, Ordu ve Artvin'de okullar tatil edildi. Giresun'un Çamoluk, Sinop'un Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık, Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçeleri ile Artvin'in merkez ve Murgul ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Söz konusu yerlerde engelli ve hamile kamu çalışanları izinli sayılacak.

OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bugün (22 Aralık 2021 Çarşamba) eğitime ara verildi.

Karabük'te Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Ovacık ve Eskipazar ilçelerinde ise taşımalı sistemle okula erişim sağlayan öğrenciler için eğitime ara verildi. Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde kamuda çalışan engelli ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde taşımalı eğitime, Çukurca ilçemiz Çığlı ve Akkaya köylerimizde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir."

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu’nun Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani ve Küre ilçelerinde tüm okullar, İnebolu ilçesinde lise ve yaygın eğitim kurumları hariç tüm okullar ile Cide, Doğanyurt ve Şenpazar ilçelerinde taşımalı eğitime 22 Aralık itibariyle 1 gün ara verildi.