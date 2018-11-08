HABER

Giresun’un Görele ilçesinde cami avlusunda korkunç olay!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 18:03 | Son Güncelleme

Giresun’un Görele ilçesinde cenaze namazına katılan bir kişinin cami avlusunda husumetlisi tarafından silahla vurularak öldürülme anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Giresun Görele ilçesine bağlı Soğusu Mahallesi'nde oturan Faik Sinirlioğlu bir akrabasının cenazesine katılmak için Hasanağa Camii'ne geldi. Sinirlioğlu, burada aralarında husumet olduğu öğrenilen Hakan A. ile karşılaştı.

Hakan A. bir süre tartıştığı ve cenaze namazı için avluya giren Sinirlioğlu’na belindeki silahını çıkartarak kurşun yağdırdı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

EMEKLEYEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Tartışma sonrası üzerine kurşun yağan Faik Sinirlioğlu emekleyerek kaçmaya çalıştı. Bu anlarda ise Hakan A. ateş etmeye devam etti. Olayın yaşandığı anda cami avlusunda bulunanların ise yaşadığı şaşkınlık ve korku dolu anlar görüntülere yansıdı.

Cami avlusunda yaşanan cinayetin zanlısı Hakan A.'nın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

İşte ucuza seyahat etmenin püf noktaları!İşte ucuza seyahat etmenin püf noktaları!
Melisa Tuana bebeğin öldüğü kreş izinsiz çıktı, 2 kişi gözaltında (3)Melisa Tuana bebeğin öldüğü kreş izinsiz çıktı, 2 kişi gözaltında (3)
İzmir'de, tefecilik iddiasına 2 tutuklamaİzmir'de, tefecilik iddiasına 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giresun Görele cenaze Cami avlusu

En Çok Okunan Haberler

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu ülkede hiç bir zaman bu kadar cinayet tecavüz uyuşturucu bagımlısı görülmedi her gün cinayet tecavüz haberleri duyar olduk nasıl bir ülke olduk
Hadi bakalim din bunun neresinde,ya da bu yapilan dinin neresinde?Dinlerin oldugu bir dunya boyleyse,dinler olmasaydi ne olurdu merak ediyorum.Yani sozde Allah korkusu olan bir toplum boyleyse,vay halimize diyorum.
hepimizin gidecegi yer musalla tasi iken nedir bu birseyleri paylasamamak...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

Cinsel istismar sanığı kararı duyunca intihara kalkıştı

Cinsel istismar sanığı kararı duyunca intihara kalkıştı

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

Gören şaşıp kaldı! Arabadan 3 kadın, 3 erkek, 5 koyun çıktı

Gören şaşıp kaldı! Arabadan 3 kadın, 3 erkek, 5 koyun çıktı

Avukatın çorbasına zehir kattılar! Sonrası daha da korkunç

Avukatın çorbasına zehir kattılar! Sonrası daha da korkunç

Çalışma tutkunlarına yeni yıla özel hediye! Camın şıklığı artık çalışma masanızda

Çalışma tutkunlarına yeni yıla özel hediye! Camın şıklığı artık çalışma masanızda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.