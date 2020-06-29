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Giresun Valiliğinden kayıp İkra Nur Tirsi ile ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 20:45 | Son Güncelleme

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor. Giresun Valiliği, Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğu İkra Nur Tirsi'nin en son görüldüğü bölgedeki 106 hektar alanda hiçbir belge ve emareye ulaşılamadığını bildirdi.

Giresun Valiliğinden kayıp İkra Nur Tirsi ile ilgili açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bulancak ilçesi İcilli köyünde 27 Haziran tarihinde 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin kaybolduğu ihbarı üzerine başlayan arama çalışmaları kapsamında daha önce 150 personel, 3 iz takip köpeği, bir kadavra köpeği, termal kameralar ve dronelar ile toplam 73 hektar alanın tarandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, aralıksız devam eden arama faaliyetlerinde bugün 130 personel, drone, 3 iz takip köpeği ve bir kadavra köpeği kullanılarak daha önce taranan alana ilaveten yaklaşık 33 hektarlık alanın hassas bir şekilde tarandığı kaydedilerek, şunlar aktarıldı:

"Ancak bu kadar yoğun ve etkin yürütülen arama çalışmalarına rağmen İkra Nur Tirsi'nin en son görüldüğü bölgedeki 106 hektar alanda hiçbir belge ve emareye ulaşılamamıştır. Olayın aydınlanması ve kayıp kızımızın sağ salim bulunarak ailesine teslim edilmesi amacıyla her türlü bilgi, duyum ve ihtimal titizlikle değerlendirilmektedir."

150'Yİ AŞKIN PERSONEL GÖREV ALIYOR

Çalışmalarda 150'yi aşkın personel görev alıyor. Tirsi'nin kaybolduğu düşünülen yere yakın bölgede bulunan fosseptik çukurunda jandarma arama köpeğinin koku alması üzerine kontrol yapıldı.

Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince boşaltılan çukurda İkra Nur'a ait herhangi bir iz bulunamadı.

"İÇİM ACIYOR"

İkra Nur'un babası Serdar Tirsi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının kaybolmasıyla ilgili haberi ilçe merkezinden köye döndüğü sırada eşinden aldığını söyledi.

Hemen İkra Nur'un en son görüldüğü yere gittiğini belirten Tirsi, "Mahalleli ile aradık. Olmayınca jandarmaya haber verdik. Ekipler de geldi, ondan sonra süreç başladı." dedi.

Tirsi, içinin acıdığını dile getirerek, "Kaçırılma ihtimali üzerinde duruyorum. Şahsi düşüncem. Bu kadar aramadan sonra bulunamaması... Kaçırılmadan yana yatmaya başladı aklım." ifadelerini kullandı.

Tirsi, şunları kaydetti:

"Çocuğum hayvan bakmaya gitmedi. Benim kardeşim hayvanların yanındaydı. Amcasının yanına, çocuklar oynarlarmış şurada. 'Ben amcamın yanına hayvanlara bakmaya gideceğim.' diye gidiyor. O gün bugündür bir daha görünmüyor. Normalde hayvanlara amcası bakıyor."


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