Giresun'da dere yatağında el yapımı patlayıcı bulundu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde dere yatağında bulunan ve bölgede balık avlamak isteyenler tarafından bırakıldığı tahmin edilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Soğuksu köyünde dere yatağında el yapımı patlayıcı olduğu fark eden vatandaşlar, jandarmaya bilgi verdi.

Jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde patlayıcının el yapımı ses ve gaz bombası olduğu belirlendi. Bomba uzmanı tarafından patlayıcı imha edildi.

İlk incelemelerde terör bağlantısına ulaşılamadığı, patlayıcının bölgede balık avlamak isteyenler vatandaşlar tarafından bırakıldığının tahmin edildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

