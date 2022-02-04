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  4. Giysi kumbarasında sıkışarak ölmüştü! Detaylar ortaya çıktı

Giysi kumbarasında sıkışarak ölmüştü! Detaylar ortaya çıktı

04.02.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasından eşya almaya çalışırken, başı içerideki mekanizmaya sıkışması sonucu ölen kişiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Ölen kişinin Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov (30) olduğu tespit edildi. Tamazov'un bir gün önce cezaevinden izinli çıktığı belirlendi.

Giysi kumbarasında sıkışarak ölmüştü! Detaylar ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, dün saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Demirtaş Barbaros Mahallesi, 468. Sokak'ta meydana geldi. Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov, kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasından eşya almak istedi. Ancak Tamazov'un başı, içerideki mekanizmaya sıkıştı. Bir süre sonra Behpasha Tamazov’u fark edenler, durumu polise bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tepki vermeyen Tamazov'u, kumbaranın alt tarafını kestikten sonra sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Tamazov'un hayatını kaybettiği belirlendi.

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18 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Havasız kaldığı için ölmüş olabileceği üzerinde durulan Tamazov'un cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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18 ayrı suç kaydının olduğu belirtilen Behpasha Tamazov'un, çarptırıldığı 7 yıl hapis cezasını çektiği Gemlik Açık Cezaevi'nden olaydan bir gün önce izinli çıktığı ifade edildi.

DHA

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