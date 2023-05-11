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Gizemli tarikat üyeleri açlık orucuna zorlandı... Cesetleri ormanda bulundu! Kenya'da kan donduran olay

11.05.2023 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya, akıllara durgunluk veren bir olayla gündemde. Ülkede açlıktan ölmeleri halinde 'Hz. İsa ile tanışacakları' vaadiyle kandırılan tarikata dair devam eden soruşturma kapsamında ulaşılan cansız beden sayısı 145'e yükseldi.

Gizemli tarikat üyeleri açlık orucuna zorlandı... Cesetleri ormanda bulundu! Kenya'da kan donduran olay

Kenya'da tuttukları ölüm orucu nedeniyle öldüğü tespit edilen kişilerin sayısı 145'e çıktı.

Müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan "açlık tarikatı" soruşturmasında toplu mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaşıldı.

Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada yeni cansız bedenlere ulaşıldığını açıkladı.

"Açlıktan ölürseniz Hz. İsa ile tanışacaksınız" diye kandırıldılar... "Açlıktan ölürseniz Hz. İsa ile tanışacaksınız" diye kandırıldılar...

500'DEN FAZLA KİŞİ KAYIP

Tarikatın olduğu Malindi kasabasında halen 500'den fazla kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.

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Öte yandan, organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde, bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşılmıştı.

Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edilmişti.

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’ Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

1000 CESET İDDİASI!

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

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Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vaadettiği belirtilmişti.

Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve "açlık tarikatı" ile ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu. (AA)

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Kenya tarikat

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