Gizli Saklı dizisinden Yaz'ın giydiği elbiseyi beğenenlere alternatif öneriler

Modaya yön verenler listesinde başı oyuncular çekiyor. Gizli Saklı dizisinde canlandırdığı Yaz karakteriyle herkesin beğenisini kazanan Sinem Ünsal'ın yeşil saten çiçek desenli elbisesiyse merak konusu oldu. Özellikle yaz aylarındayken her kadının ihtiyaç duyduğu elbiselere harika bir örnek olan model, Yaz'ın stilini benimsemek isteyenlerin arattığı ilk ürünlerden olmayı başardı. O hâlde gelin, Sinem Ünsal'ın giydiği bu elbiseye alternatif olabilecek ürünlere birlikte göz atalım.

1. Mini boy tercih edenlere özel: Koton İnce Askılı Fırfırlı Mini Elbise

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Yaz'ın yaz günlerine yakışır yeşil renkli elbisesine alternatif bir model arayışındaysanız Koton İnce Askılı Fırfırlı Mini Elbise tam size göre. Uzun elbiseler yerine yaz aylarında mini giymeyi tercih edenler için uygun olan elbise, hareketli desenleriyle göz kamaştırıyor. Ayakkabı tercihinize göre hem klasik hem spor görünüm yakalayabileceğiniz %100 viskoz elbisenin etek ve göğüs kısmında fırfır detayları bulunuyor. Straplez modellerden hoşlanmayanlar için modelin omuz bölümüne yerleştirilmiş ince askıları elbiseye şık bir hava katıyor. Bele oturan kalıptaki bu ürünün fiziğinizi her zamankinden daha güzel göstereceğine emin olabilirsiniz.

2. Rengine ve desenlerine hayran kalacağınız TRENDYOLMİLLA Sarı Çiçek Desenli Cut Out Detaylı Viskon Plaj Elbisesi

Hem rengârenk desenleri hem dekolteleriyle görenleri kendine hayran bırakacak TRENDYOLMİLLA Sarı Çiçek Desenli Cut Out Detaylı Viskon Plaj Elbisesi'nin üç farklı rengi bulunuyor. %100 viskon kumaştan üretilen elbise, kalp yaka kesimiyle dikkat çekici bir görünüme kavuşmanıza yardımcı oluyor. İri çiçek desenleriyle hareketlendirilen elbisenin her iki yanında bel dekoltesi bulunuyor. İnce askıları ve bel kısmındaki fırfırlarıyla cıvıl cıvıl görünen ürün hem plaj hem günlük giyim için oldukça uygun. Özellikle yaz akşamları davetlerinde bu elbiseyle mükemmel gözükebilirsiniz.

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3. Sade ve romantik: Bayan Sepeti Çiçek Desenli Göğüs Ve Sırt Dekolte Detaylı Askılı Astarlı Midi Boy Elbise

Gizli Saklı dizisinde kombinleriyle beğeni kazanan Yaz'ın yeşil saten elbisesine çok benzeyen bir elbise önerisiyle geldik. Mavi ve kırmızı olmak üzere iki rengi bulunan ürün, maxi boyuyla dolabınızın vazgeçilmez parçalarından olmaya hazır. Polyester kumaştan üretilen elbiseyi nasıl kombinleyeceğinizi merak ediyorsanız bu sorunun cevabı çok basit. Beyaz bilekten bağlamalı sandaletlerinizle müthiş bir uyum yakalayabilirsiniz. Hasır clutch model çantanızla şık bir tarza kavuşabileceğiniz elbiseye dolabınızda mutlaka yer açmalısınız. Eğer plajlarda gözleri üzerinizde toplamak isterseniz zarif inci kolyeler ile kombininize son dokunuşu yapabilirsiniz.

4. Farklı tasarımıyla TRENDYOLMİLLA Design Çok Renkli Desenli Dekolteli Elbise

Sokakta yürürken hep aynı tasarımları görmekten sıkıldıysanız sizler için harika bir önerimiz var. TRENDYOLMİLLA Design Çok Renkli Desenli Dekolteli Elbise, farklı renklerin soft geçişleriyle görenleri âdeta büyülüyor. Parti, akşam yemeği hatta arkadaşlarınızla kahve içmek için bile tercih edebileceğiniz elbiseyle son derece havalı görüneceksiniz. %100 polyester dokuma kumaştan üretilen model, gün boyu üzerinizde kalsa bile rahatsızlık vermiyor. Aksine rahat dokusuyla günün keyfini çıkarmanıza destek oluyor. Göğüs altında yer alan yarım halka görünümlü pencere detayı ve V yaka göğüs dekoltesiyle klasik dokunuşları es geçmeyen model, yaz günlerinin en büyük kurtarıcısı olacak.

5. Her ortam için tercih edilebilir: Koton Kolsuz Midi Pencere Detaylı Elbise

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İtiraf edin; bu elbise yaza çok yakışıyor, öyle değil mi? Yenilikçi tasarımlarıyla modanın nabzını tutan Koton, %75 pamuk %25 polyester kumaştan üretilen modeliyle göz kamaştırıyor. Tiril tiril kumaşıyla üzerinizde yokmuş gibi hissedeceğiniz elbise, her iki tarafta bulunan minimal bel dekoltesiyle elbiseye bambaşka bir boyut getiriyor. Bisiklet yakasıyla spor görünümü de elverişli kılan modeli keten beyaz gömlekleriniz veya kot ceketlerinizle tamamlayabilirsiniz. "Ben daha şık ve modern bir görünüm istiyorum." diyorsanız gold detaylı bileklik ve küpeler ile topuklu sandaletleri tercih edebilirsiniz.

6. Yatırımlık bir elbise isteyenler için: Gilla's Queen Taş Çiçekli Sırt Bağlamalı Bel Dekolteli Volan Etekli Maxi Elbise

Bütçenizi kaliteli ve son derece göz alıcı bir elbise için ayırdıysanız bu modele kesinlikle göz atmalısınız. Gilla's Queen imzalı elbise Yaz'ın giydiği model ile neredeyse aynı. Size aradığınız stili en güzel şekilde vadeden elbise; tüm vücuda oturan kesimiyle fiziğinizi ortaya çıkarmakla kalmıyor, bel dekoltesiyle mükemmel bir görünüm sunuyor. Sade tasarımı ve bir o kadar da ihtişamlı duruşuyla her ortamda etkileyici görünebileceğiniz elbise, size gün boyu kullanım rahatlığı da armağan ediyor. Göz kamaştırıcı bu elbiseyi önü açık ince bantlı topuklu ayakkabılarınızla kombinleyerek davetlerde boy gösterebilirsiniz.

7. Daha iddialı bir görünüm için Tam Senin Tarzın Leopar Desen Sırt Dekolteli Elbise

Leopar desenin yıllarca süren tutkusunu üzerinizde taşımak isterseniz Tam Senin Tarzın Leopar Desen Sırt Dekolteli Elbise'yi inceleyebilirsiniz. Derin göğüs ve bacak dekoltesiyle dikkat çekici bir görünüm sunan elbise, leopar desenli kumaşıyla iddialı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Havalı bir stilin adresi olan bu elbise, tasarım konusunda modaseverlerin beklentilerini de karşılıyor. İç göstermeyen kumaşıyla üst düzey konfor sunan ürün, sırt dekoltesi sayesinde sizi daha alımlı göstermek için en iyi seçeneklerden biri. Elbiseyi partilerde giyerek tüm bakışları üzerinize çekebilirsiniz.

8. DeFacto Açık Omuzlu Çiçek Desenli Volanlı Maxi Viskon Elbise ile gün boyu rahatlığın tadını çıkarın

Dolabınızda tek parçayla birden fazla kombin yaratmak ve zahmetsiz şıklığı yakalamak için en doğru adres DeFacto Açık Omuzlu Çiçek Desenli Elbise olsa gerek! Capcanlı renkleriyle içinize enerji dolduracak elbise, daha güçlü yaz kombinleri için biçilmiş kaftan. %100 viskon kumaştan üretilen model; yeşil, turuncu ve mavinin en göz alıcı tonlarıyla bezeniyor. Elbisenin elastik özellikteki geniş yakası ve bel kısmına yerleştirilen lastiğiyle omuzlarınızı ve belinizi ön plana çıkarabilir, yazı en havalı stillerinizle tamamlamayı mümkün hâle getirebilirsiniz. E daha ne bekliyorsunuz?