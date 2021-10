Gloria Estefan dokuz yaşındayken akrabasının tacizine uğradığını anlattı

Ünlü şarkıcı Gloria Estefan, 9 yaşındayken bir akrabası tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı.

Amerikalı-Kübalı 64 yaşındaki pop yıldızı, müzik okulundayken annesinin güvendiği bir kişi tarafından taciz edildiğini söyledi.

Estefan, "İstismara uğrayan çocukların yüzde 93'ü tacizcilerini tanıyor ve onlara güveniyordu. Biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim" dedi.

Estefan, çocukken uğradığı tacizi ilk defa, kızı ve yeğeni ile yaptığı Facebook Watch adlı şovunda duyurdu.

Amerikan televizyon kanallarının bir diğer tanınan ismi Clare Crawley de 'Red Table Talk: The Estefans' adlı programın bir bölümüne katılıp, bir rahip tarafından tacize uğradığını anlattı.

Cawyler, gittiği Katolik okulda bir 'danışman' tarafından istismar edildiğini ve "bir predatörün kurbanı olduğunu" söyledi.

Estefan, "Bu mevzuyu açmak istedim çünkü önlememiz çok önemli. Sen burada paylaşırken ve cesur davranırken ben de kenarda oturup sessiz kalmak istemedim" dedi.

Estefan'ın 54 yaşındaki yeğeni Lili, şarkıcıya "Bu an için çok uzun zaman bekledin" dedi. Estefan da "Evet bekledim" dedi ve şöyle devam etti:

"Ailedendi, ama yakın akraba değildi. Nüfuzlu biriydi, annem beni onun müzik okuluna kaydettirmişti. Anneme hemen ne kadar yetenekli olduğumu ve özel ilgiye ihtiyacım olduğunu söyledi. Benimle böyle yakından ilgilendiği işin şanslı hissediyordu."

Küba doğumlu Estefan, çocukken ailesiyle Miami'ye taşındı. Şarkıcı, istismarın "yavaş yavaş başladığını ve giderek hızlandığını" söyledi.

'Durumun tehlikesinin farkında olduğunu' ifade eden Estefan, istismarına uğradığı erkeği uzaklaştıramadığını anlattı:

"Ona, 'Böyle olmaz, bunu yapamazsın' diyordum. O da, 'Baban Vietnam'da, annen yalnız, ona söylersen onu öldürürüm' diyordu.

"Bu adamın deli olduğunu biliyordum. O yüzden anneme zarar verebileceğini düşünüyordum."

Estefan, yaşadığı stres nedeniyle saçlarının döküldüğünü, sonunda yaşadıklarını annesine anlattığını söyledi.

Annesi polise ihbar etti, ama 'Estefan mahkemeye çıkacağı ve ifade vereceğinden daha kötü bir travma yaşayabileceği' gerekçesiyle adam hakkında şikayetçi olmaması tavsiye edildi.

Gloria Estefan, Conga ve Rhythm is Gonna Get You adlı şarkılarıyla dünyaca ünlendi.

Şarkıcı üç Grammy ödülü var.