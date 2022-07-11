Gmail şifremi unuttum! Gmail şifre değiştirme, öğrenme, kurtarma ve sıfırlama nasıl yapılır?

Çeşitli sebepler neticesinde kişiler, Gmail hesaplarının şifrelerini unutabilir. Bu durumda Gmail şifresini yenilemek için farklı yöntemler vardır. Bilgisayarda Gmail şifresi yenileme yönteminin yanı sıra Gmail şifre kurtarma yöntemlerinden söz etmek de mümkündür. Cep telefonları, bilgisayarlar ve tabletler gibi akıllı cihazlardan birkaç adımda yeni şifre oluşturulabilir ya da Gmail şifresi sıfırlanabilir.

Gmail Şifre Yenileme Nasıl Yapılır?

Gmail kullananlar zaman zaman şifre sorunu yaşayabilir. Gmail şifremi unuttum diyenlerin bilgisayarda Gmail şifresi yenilemek için ilk yapması gereken bir tarayıcı üzerinden Gmail hesabı giriş sayfasına gitmektir. Bu adımdan sonra takip edilmesi gerekenler şu şekildedir:

Karşınıza çıkan ekrana şifresini unuttuğunuz hesabınızı yazın ve ardından ileri tuşuna basın.

Çıkan ekranda “Şifrenizi mi unuttunuz?” seçeneğine tıklayın.

Eğer cep telefonunuzda o hesabınız açıksa ya da telefonunuz kayıtlıysa telefonunuza bir bildirim gelecektir. Gelen bildirimde “evet” seçeneğine tıklayın.

Tarayıcıda yeni bir şifre oluşturmanız için ekran çıkacaktır. Buradan unuttuğunuz Gmail hesabınızın şifresini yenileyebilirsiniz.

Gmail Şifre Kurtarma Yöntemi

Gmail hesabımın şifresini unuttum diyenler Gmail şifre kurtarma yöntemleriyle yaşadıkları sorunu ortadan kaldırmaya çalışırlar. Bu noktada şifresini unutanların başvurabileceği bir yöntem daha bulunur. Bunun için Gmail Hesap Kurtarma sayfası kullanılır.

Gmail Hesap Kurtarma sayfasına girdikten sonra karşınıza çıkan ekrana Gmail şifre değiştirme için bir Google hesabı yazmanız gerekmektedir. Bu hesabı yazdıktan sonra ileri tuşuna basın.

Açılan ekranda Google hesabınız ve kullandığınız son şifreyi yazmanız istenilecektir. Eğer Gmail şifremi unuttum doğrulayamıyorum diyorsanız “Başka Bir Yöntem Dene” butonuna tıklamalısınız.

Burada hesabınızda kurtarma e-postası olarak girdiğiniz başka bir mail adresi varsa bu adrese bir doğrulama kodu göndererek Gmail hesabınıza girebilirsiniz.

Eğer kurtarma mailiniz yoksa yine “Başka Bir Yöntem Dene” butonuna tıklayın.

Ardından Gmail hesabınıza bağlı olan cep telefonunuza bir doğrulama kodu gönderilir. Açılan ekrana doğrulama kodunu girin.

Gmail şifre yenileme sayfasından yeni şifrenizi oluşturun ve Gmail hesabınıza giriş yapın.

Chrome'da Gmail Şifre Kaydetme

Gmail şifrelerini unutanların en çok başvurdukları yöntemlerden biri de Chrome'a Gmail şifrelerini kaydetmektir. Şifresini unutan kullanıcılar, Gmail şifre görme yöntemi ile şifrelerine kolaylıkla ulaşabilirler. Gmail şifresini Chrome'a kaydetmek ve sonradan görüntüleyebilmek için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

Android cihazlarda ya da bilgisayar üzerinden Chrome ya da başka bir tarayıcıda yeni bir şifre girdiğiniz zaman bunun kaydedilip kaydedilmeyeceği sorulur. Bu şifrenin kaydedilmesi için Kaydet seçeneğine basın.

Bir web sitesinde daha önce şifrenizi kaydettiyseniz otomatik olarak oturum açabilirsiniz.

Sitede tek bir kullanıcı adı ya da şifre kaydettiyseniz tarayıcı, oturum açma formunu otomatik olarak doldurur. Sağ üst köşede çıkan göz seçeneğine tıklayarak kayıtlı kullanıcı adını ve şifreyi görebilirsiniz.

Eğer birden fazla kullanıcı adı ve şifre kaydettiyseniz, kullanıcı adı alanına tıkladığınız zaman oturum açmak istediğiniz hesabın bilgileri alt alta listelenir istediğinizi seçerek hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Tarayıcı üzerinde kaydettiğiniz şifreleri görmek, silmek ve düzenlemek için; telefonunuz, bilgisayarınız ya da tabletinizden Chrome uygulamasını açın.

Adres çubuğunun sağ tarafında yer alan Diğer düğmesine basın.

Ayarlar ve ardından Şifreler seçeneğine tıklayın.

Görmek istediğiniz şifreye dokunun ardından Şifreyi Göster ve Önizle seçeneklerine basın.

Şifreyi silmek isterseniz şifreye uzunca dokunun ve üstteki Sil seçeneğine basın.

Düzenlemek için yine şifreye dokunun Düzenleme seçeneğine basın ve şifreyi düzenleyip Bitti seçeneğine tıklayın.

iOS işletim sistemine sahip bir cihazda şifrenizi kaydetmek için yapmanız gerekenler oldukça basittir:

Bir sitede şifrenizi ilk kez girdiğinizde Chrome şifrenin kaydedilip kaydedilmeyeceğini sorar. Şifrenizin kaydolması için Kaydet tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

Eğer bir sitede birden fazla kullanıcı adıyla ve şifreyle oturum açtıysanız girdiğiniz sitede şifre doldurma kısmına bastığınız an hepsi otomatik olarak karşınıza çıkar. Seçiminizi tamamladıktan sonra hızlıca siteye giriş yapabilirsiniz.

Chrome'da kayıtlı şifreleri silmek, düzenlemek için uygulamayı açın.

Sağ alt kısımda yer alan Diğer seçeneğine tıklayın.

Ayarlar ve ardından Şifreler'e basın.

Şifreleri görmek için kaydedilen şifreye basın ve Şifre bölümünün altında yer alan Göster seçeneğine tıklayın.

Silmek için sağ üst kısımda yer alan Düzenle kısmından Kayıtlı Şifreler bölümüne basın ve silmek istediğiniz şifreyi seçip Sil'e basın.

Şifreyi düzenlemek için ise düzenlemek istediğiniz şifreye uzunca basın ve ardından Düzenle seçeneğine basın. Şifreyi ve kullanıcı adını düzenleyip Bitti seçeneğine basın.

Gmail Şifre Öğrenme

Gmail hesabınızın şifresini öğrenmek için Android ya da iOS işletim sistemine sahip telefon, tabletler ve bilgisayarlar için aynıdır.

İlk olarak hesabınız açık ve şifrenizi değiştirmek istiyorsanız Gmail uygulaması üzerinden Google Hesabınızı Yönetin seçeneğine tıklayın.

Gmail uygulaması yoksa myaccount.google.com adresine gidin.

Profil bölümünün altında yer alan Şifre bölümüne dokunun.

Yeni şifrenizi girin ve Şifreyi Değiştir seçeneğine basın.

İşte Gmail şifre öğrenme yöntemi bu kadar basittir. Eğer şifrenizi unuttuysanız yukarıda yazdığımız yöntemleri kullanarak şifrenizi yenileyebilirsiniz.

Sağ üstte profil resminize veya adınızın baş harfine ve sonra Google Hesabınızı yönetin'e dokunun. Gmail kullanmıyorsanız myaccount.google.com adresine gidin.

Üst tarafta Kişisel bilgiler'e dokunun.

"Profil" bölümünün altında Şifre'ye dokunun.

Yeni şifrenizi girin, ardından Şifreyi Değiştir'i seçin.

Gmail Şifre Kırma

Google’ın sunduğu güvenlik önlemleri sebebiyle Gmail hesabınızın şifresinin kırılması pek mümkün değildir. Ancak bazı kötü amaçlı kişiler bunu başarabilir. Hesabınızın çalınmaması için yapmanız gerekenler şunlardır: