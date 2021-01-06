Gmail hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Google Gmail hesabı silme, özellikle hesabınızı artık kullanmıyorsanız kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği için de son derece önemlidir. Özellikle bu tür uygulamaların güvenlik açıklarını kullanarak veri elde etmeyen çalışan korsan yazılımcılar için kullanılmayan hesaplar önemli bir kaynaktır. Bu doğrultuda kullanılmayan Gmail hesabını kalıcı olarak silme büyük önem arz eder. Yazımızda Gmail hesabı silme resimli anlatım ile sizlere aktarılmıştır. Verilen adımları uygulayarak kolayca mail hesap silme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Gmail Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Gmail hesabı kapatma ve silme işlemi oldukça kolay ve hızlı bir biçimde yapılabilecek bir işlemdir. Ancak hesabınızı aktif bir biçimde kullanıyorsanız Gmail hesabını kalıcı olarak silme, internet üzerinde yapacağınız işlemlerde çeşitli sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Bu nedenle hesabınızı silmeden önce iyi düşünmeniz faydalı olacaktır. Gmail hesap silme işlemi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Google hesabınıza gidin ve oturum açın.

Google hesabınıza erişim sağlamak için TIKLAYINIZ.

Hesabınıza erişim sağladıktan sonra "Gizlilik ve kişiselleştirme" bölümünün hemen altında bulunan "Verilerinizi ve kişiselleştirmeyi yönetin" ibaresine tıklayın.

Burada hemen yan tarafta bulunan menüde "Veri ve kişiselleştirme" seçeneğine gelin. Açılan ekranda yer alan "Bir hizmeti veya hesabınızı silin" ibaresine tıklayın.

Bu işlemleri gerçekleştirdikten ardından Google, silme işleminizi onaylamanız için karşınıza bir ekran çıkaracak. Bu ekranda "Google Hesabınızı Silme" başlığı altındaki "Hesabınızı silin" ibaresine tıklayın. Bundan sonra güvenlik için Google sizden şifrenizi tekrar girmenizi isteyecek ve şifrenizi tuşladıktan sonra Gmail hesabınız silinmiş olacaktır.

Gmail Hesap Silme Telefon Üzerinden Mümkün Mü? Nasıl Yapılır?

Akıllı telefonlar, hayatımızda tuttukları yer itibarı ile daha çok bilgisayardan hallettiğimiz pek çok işlemi mobil bir biçimde gerçekleştirmemize imkan vermiştir. Bu doğrultuda, özellikle Gmail gibi iletişime dayalı uygulamaların bilgisayarlardan çok telefonlarda kullanılır hale geldiğini söylemek mümkündür. Nitekim akıllı telefonlarda bulunan uygulamaların büyük çoğunluğu da uygulamaya tam anlamıyla erişim sağlayabilmek için Gmail hesabıyla oturum açmanızı ister. Öyle ki cihaz dahi ilk açılışında kullanıcıdan Gmail hesabı oluşturmasını ya da var olan hesabıyla giriş yapmasını talep eder.