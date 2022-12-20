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  4. 'Göbek bağı taşla ezilerek kesildi' denilmişti! Yeni doğan bebeğin durumu kritik

'Göbek bağı taşla ezilerek kesildi' denilmişti! Yeni doğan bebeğin durumu kritik

20.12.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da dün meydana gelen olayda battaniyeye sarılı bebek bulunmuş, hastaneye kaldırılan bebeğin hipotermi geçirdiği belirtilmişti. Bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu antibiyotik tedavisi uygulandığı kaydedildi. Dr. Samira Orak, bebeğin doğduktan sonra göbek kordonunun taşla kesildiği yönündeki iddiaya ilişkin de "Bu yönde bir bulguya rastlamadık. Hastayı buraya sevk eden ve ilk tedavisini yapan sağlık kuruluşundan da bu yönde bir bilgi, tarafımıza iletilmedi'' açıklamasında bulundu.

'Göbek bağı taşla ezilerek kesildi' denilmişti! Yeni doğan bebeğin durumu kritik

Burdur merkeze bağlı Karacaören köyünde oturan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, dün sabah evinin önüne çıktığında battaniyeye sarılı bir bebek olduğunu fark etti. Kız bebek, çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hipotermi geçiren ve nefes almakta zorlanan bebek, entübe edilip, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. 19 Aralık'ta saat 02.00 sıralarında doğduğu tahmin edilen bebek, yoğun bakıma alındı.

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BEBEĞE ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ

Isparta SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli Dr. Araştırma Görevlisi Samira Orak, bebeğe antibiyotik tedavisi uygulandığını belirterek, "Bebeğimiz kuvözde antibiyotikle tedavi ediliyor ve sürekli gözlemliyoruz. Sağlığı ile ilgili net bilgi için biraz zamana ihtiyacımız var. Bu zamanla ilgili de bir süre vermek doğru olmaz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi.

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'TAŞLA KESİLDİĞİ YÖNÜNDE BİR BULGUYA RASTLAMADIK'

Dr. Samira Orak, bebeğin doğduktan sonra göbek kordonunun taşla kesildiği yönündeki iddiaya ilişkin de "Bu yönde bir bulguya rastlamadık. Hastayı buraya sevk eden ve ilk tedavisini yapan sağlık kuruluşundan da bu yönde bir bilgi, tarafımıza iletilmediği için bu konuda bir şey söylemek doğru olmaz" diye konuştu.

Hastane yönetimi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bilgi verildiğini, bebeğin sağlığına kavuşmasının ardından devlet güvencesi altına alınacağını kaydetti.

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(DHA)

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