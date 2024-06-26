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    4. Göbek eriten en etkili kür! Her sabah aç karna 1 kase tüketildiğinde etki ediyor

    Göbek eriten en etkili kür! Her sabah aç karna 1 kase tüketildiğinde etki ediyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.06.2024 16:02
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    Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kışın aldığınız kilolardan kurtulmak istiyor olabilirsiniz. Diyetisyen Büşra Çalışkan'a ait olan bu etkili kür tarifini 21 gün boyunca uyguladığınızda göbek bölgesindeki fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.

    Göbek eriten en etkili kür! Her sabah aç karna 1 kase tüketildiğinde etki ediyor

    Fazla kilolarınızdan şikayetçi olanlara özel bu etkili kür tarifi 21 gün tüketildiğinde etki ediyor. Beyaz Tv'de yayımlanan Nur Viral'in programına konuk olan Diyetisyen Büşra Çalışkan en etkili göbek eriten kür tarifini anlattı.

    GÖBEK ERİTEN EN ETKİLİ KÜR

    Tarif için gerekli malzemeler;

    2 yemek kaşığı yoğurt
    1 çay kaşığı zencefil
    1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu
    1/2 limon

    Yapılışı ve uygulanışı;

    Tüm malzemeleri bir kasede güzelce karıştırın. Göbek eriten kür karışımınız hazır! Bu tarifi 21 gün boyunca sabah aç karna kahvaltıdan 1 saat önce tükettiğinizde göbek sorununa veda edebilirsiniz.

    Not: Hamilelik dönemindeki kişiler tüketmemelidir.

    Vitrin


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