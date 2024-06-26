Göbek eriten en etkili kür! Her sabah aç karna 1 kase tüketildiğinde etki ediyor

Fazla kilolarınızdan şikayetçi olanlara özel bu etkili kür tarifi 21 gün tüketildiğinde etki ediyor. Beyaz Tv'de yayımlanan Nur Viral'in programına konuk olan Diyetisyen Büşra Çalışkan en etkili göbek eriten kür tarifini anlattı.

GÖBEK ERİTEN EN ETKİLİ KÜR

Tarif için gerekli malzemeler;

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı zencefil

1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu

1/2 limon

Yapılışı ve uygulanışı;

Tüm malzemeleri bir kasede güzelce karıştırın. Göbek eriten kür karışımınız hazır! Bu tarifi 21 gün boyunca sabah aç karna kahvaltıdan 1 saat önce tükettiğinizde göbek sorununa veda edebilirsiniz.

Not: Hamilelik dönemindeki kişiler tüketmemelidir.







