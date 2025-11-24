KADIN

Göbek salata ayıklama yöntemi TikTok’ta viral oldu: Tezgaha vurunca...

Taze göbek salatanın hem lezzetli hem de sağlıklı olabilmesi için doğru şekilde ayıklamak şart. TikTok’ta viral olan bir yöntem, kullanıcıları hem şaşırttı hem de ilgilerini çekti. Bir kişi göbek salatayı tezgaha sertçe vurarak tepe kısmının kolayca ayrıldığını gösterdi.

Taze göbek salatanın lezzetli ve sağlıklı olması için doğru şekilde ayıklamak büyük önem taşıyor. Peki göbek salata nasıl temizlenir ve hangi adımlarla hazırlanır?

Tiktok'ta dolaşıma giren bir taktik dikkat çekti. Bir kişi göbek salatayı alıp tezgaha sertçe vurunca tepe kısmı ayrıldı. Bu durum görenleri bir hayli şaşırttı.

Göbek salata ayıklama yöntemi TikTok’ta viral oldu: Tezgaha vurunca... 1

Bir başka sosyal medya kullanıcı ise buna inanmayıp göbek salatayı kendi denedi. Göbek salatayı sertçe tezgaha vurup gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

