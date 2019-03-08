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Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 19:48 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Göbeklitepe Anadolu'nun medeniyetin beşiği olduğunu ortaya koymaktadır. Stilize edilmiş insan sembolleri, muazzam hayvan kabartmaları ve mimari yapısıyla Göbeklitepe, arkeoloji ve tarih dünyasında bildiğimizi sandığımız birçok cevabı geçersiz kılmış, yerine cevap bekleyen birçok soru getirmiştir" - "2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi hem bölgeye hem de kültür varlıklarına verilen değerin, gösterilen hassasiyetin bir ifadesidir. Şanlıurfa'ya ve çevre illere tanıtım ve kültürel zenginliklerin ön planda çıkarılması noktasında büyük fayda sağlayacaktır"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Göbeklitepe Anadolu'nun medeniyetin beşiği olduğunu ortaya koymaktadır. Stilize edilmiş insan sembolleri, muazzam hayvan kabartmaları ve mimari yapısıyla Göbeklitepe, arkeoloji ve tarih dünyasında bildiğimizi sandığımız birçok cevabı geçersiz kılmış, yerine cevap bekleyen birçok soru getirmiştir." dedi.

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, söz konusu mekanın önemine değinerek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Şu anda Anadolu'nun kültür mirasının zirve noktasında bulunduklarını ifade eden Mehmet Nuri Ersoy, şunları kaydetti:

"Göbeklitepe'yi anlatırken 12 bin yıl gibi bir zamanı telaffuz ediyoruz. Üstelik kazı hala devam ediyor. Toprak altında gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen daha birçok yapı var. Uzmanlar bunlardan bazılarının 15 bin yıllık olabileceğini söylüyor. Heyecanlanmamak, hayrete düşmemek mümkün değil. Tarih onu var eden topraklarda adeta tekrar ayağa kalkıyor. Göbeklitepe Anadolu'nun medeniyetin beşiği olduğunu ortaya koymaktadır. Stilize edilmiş insan sembolleri, muazzam hayvan kabartmaları ve mimari yapısıyla Göbeklitepe, arkeoloji ve tarih dünyasında bildiğimizi sandığımız birçok cevabı geçersiz kılmış, yerine cevap bekleyen birçok soru getirmiştir."

Bakan Ersoy, bugüne kadar ülkenin tarihi zenginliğine sahip çıkmak ve değerlendirmek noktasında büyük ve kararlı adımlar attıklarını vurgulayarak, kazı çalışmalarının yıl boyu sürmesinin bu anlamda önemli olduğunu vurguladı.

- "Göbeklitepe Anadolu'nun bize hem armağanı hem de emanetidir"

Göbeklitepe'nin 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdiğini anımsatan Ersoy, "Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi, hem bölgeye hem de kültür varlıklarına verilen değerin, gösterilen hassasiyetin bir ifadesidir. Şanlıurfa'ya ve çevre illere tanıtım ve kültürel zenginliklerin ön planda çıkarılması noktasında büyük fayda sağlayacaktır. Göbeklitepe Anadolu'nun bize hem armağanı hem de emanetidir. Bugüne kadar son derece titiz çalışmalar gerçekleştirdik, bundan sonraki adımları da aynı titizlikle atacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Göbeklitepe'de elde ettiği bulgularla insanlık tarihine ışık tutan ve kalp krizi sonucu 2014'te hayatını kaybeden Prof. Dr. Klaus Schmidt, Doğuş Grubu ve bölgede çalışma yürüten herkese şükranlarını iletti.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ise bugün çok özel bir şehirde bulunduklarını ve Göbeklitepe'nin dünya kültürel mirası için son derece önemli bir alan olduğunu kaydetti.

Tarihin akışını değiştiren Göbeklitepe'ye katkı sunmaktan büyük gurur duyduklarını vurgulayan Şahenk, Türkiye'nin kültürel mirasına duydukları saygıyla, bu yöndeki çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

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göbeklitepe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Şanlıurfa

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