"Göbeklitepe Yılı Şanlıurfa için çok ciddi avantaj"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kültür ve Turizm Bakanımızın Göbeklitepe ile ilgili ciddi gayretleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla bu yıl Göbeklitepe Yılı ilan edildi. Bu Şanlıurfa için çok ciddi avantaj." dedi.

Bakan Pakdemirli, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında Kazı Başkanı Celal Uludağ ve yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Pakdemirli, Göbeklitepe'nin hem ülke hem de kent turizmi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, Göbeklitepe ile ilgili çalışma yapan herkese teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019'un turizmde "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin de önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanımızın Göbeklitepe ile ilgili ciddi gayretleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla bu yıl Göbeklitepe Yılı ilan edildi. Bu Şanlıurfa için çok ciddi avantaj. Şanlıurfa aynı zamanda bir tarım kenti ama tarım kenti olduğu kadar bir turizm kenti olduğunu hak ettiğini böylelikle göstermiş oldu. Burada çok güzel bir çalışma yapılmış. Göbeklitepe Ören Yeri de çok güzel planlanmış ve programlanmış. Bu anlamda bugün, burada gördüklerimiz dünyada birçok yerde göremeyeceğimiz ve hakikaten Türkiye ve Urfa'nın tanıtımı anlamında çok çok önemli yeri olan Göbeklitepe'yi ziyaret etmiş olduk. Ben son derece etkilendim ve duygulandım. Hakikaten Türkiye, kültürüyle, tarihi ve turizmiyle çok zengin bir ülke. Bu senenin önemine binaen ben de burayı görmek istedim."