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Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı! Suriyelilerin oranı...

05.10.2023 13:48 | Son Güncelleme:
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TBMM'de konuşan Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, "28 Eylül 2023 tarihi itibarıyla; Ülkemizde yasal kalıcı olan 4 milyon 741 bin 115 yabancı bulunmaktadır. Bunların yaklaşık yüzde 70’inin geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler oluşturmakta olup hali hazırda 3 milyon 279 bin 152 Suriyeli geçici korunma altındadır" açıklamasını yaptı.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı! Suriyelilerin oranı...

Bugün itibarıyla Türkiye'deki yabancı sayısı 4 milyon 741 bin 115 oldu. Bunların 3 milyon 279 bin 152'sinin geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler olduğu belirtildi.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros TBMM'de yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"28 Eylül 2023 tarihi itibarıyla; Ülkemizde yasal kalıcı olan 4 milyon 741 bin 115 yabancı bulunmaktadır. Bunların yaklaşık yüzde 70’inin geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler oluşturmakta olup hali hazırda 3 milyon 279 bin 152 Suriyeli geçici korunma altındadır.

Ülkemize öğrenim, turizm, çalışma, yatırım, ticaret gibi amaçlarla gelmiş 1 milyon 174 bin 13 yabancı ise ikamet veya çalışma izni ile kalmaktadır. Ülkemizde uluslararası koruma kapsamında 287 bin 950 yabancı bulunmaktadır. 2023 yılı Ağustos ayı itibariyle 32 milyon 525 bin 92 yabancı ülkemize yasal olarak giriş yapmıştır."

Kaynak: DHA

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