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Göç İdaresi Başkanlığından, 'Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı' iddialarına açıklama

05.07.2024 00:33
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Göç İdaresi Başkanlığı, ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, bilgilerin incelendiği ve güncel bilgilerle uyuşmadığı belirtilirken, kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Göç İdaresi Başkanlığından, 'Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı' iddialarına açıklama

Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından Göç İdaresi Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına ilişkin iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Söz konusu bilgiler incelenmiş ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki güncel bilgilerle uyuşmayan bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu verilerin hangi yıllara ait olduğunun, hangi kaynaktan, hangi tarihte alındığının belirlenebilmesi ve kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."


Express


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göç idaresi başkanlığı
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