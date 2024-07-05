Göç İdaresi Başkanlığından, 'Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı' iddialarına açıklama

Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından Göç İdaresi Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına ilişkin iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Söz konusu bilgiler incelenmiş ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki güncel bilgilerle uyuşmayan bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu verilerin hangi yıllara ait olduğunun, hangi kaynaktan, hangi tarihte alındığının belirlenebilmesi ve kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

Ülkemizde Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin Kimlik Bilgilerinin Sızdırıldığı İddialarına İlişkin Basın Açıklaması ⬇️ pic.twitter.com/t4ToJKywSV — Göç İdaresi Başkanlığı (@Gocidaresi) July 4, 2024







