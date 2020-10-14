Göç İdaresi'ne ait siteyi kopyalayıp göçmenleri dolandırmışlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu koordinesinde, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kurumsal kimlik öğelerini kullanarak yüzlerce yabancı uyrukluyu dolandıranları yakalamak için 6 aydır titizlikle süren bir çalışma başlattı.

Ekipler, yabancı uyrukluların ikamet tezkeresi işlemleriyle ilgili, kendilerini bu işlemleri yapan yetkili bir kurummuş gibi gösterdiklerini, Göç İdaresine ait "e-ikamet.goc.gov.tr" resmi internet site ve adreslerinin benzerlerini açtıklarını tespit etti.

0 850'Lİ HATLARLA GÜVEN KAZANMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Dolandırıcıların, açtıkları sahte internet sitelerine giren yabancı uyruklulardan işlem ve harç ücreti adı altında para talep ettiği, kendilerine kurumsal bir imaj vermek için de 0 850'li hatlardan mağdurlara geri dönüş yaptıkları ve bu şekilde güven kazanmaya çalıştıkları belirlendi.

Ekipler, kendilerini yetkili bir kuruluş gibi tanıttıkları saptanan 9 şirketi tespit ederek, 36 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla Ankara'da gözaltına aldı.