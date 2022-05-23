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  4. Göğsünden vurulan genç kadın hayatını kaybetti! 4 kişi gözaltına alındı

Göğsünden vurulan genç kadın hayatını kaybetti! 4 kişi gözaltına alındı

23.05.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da belindeki silahı çıkararak göstermeye çalışan bir şahıs, genç bir kadını göğsünden vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şüpheli ölümün ardından evde bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı.

Göğsünden vurulan genç kadın hayatını kaybetti! 4 kişi gözaltına alındı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Iğdır Karaağaç Mahallesi Güler Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.K. ve erkek arkadaşı Y.G., birlikte arkadaşları R.K’nın evine geldi. .

BELİNDEN ÇIKARDIĞI SİLAH ATEŞ ALDI

Aynı avlu içerisinde bulunan kayınvalidesinin evine gelen M.A. isimli kişi, daha sonra kayınvalidesinin evinden çıkıp R.K’nın evine geldi. M.A., belinden çıkardığı silahı şahıslara gösterdiği sırada silah ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar, o esnada yan odadaki P.K.'nın göğsüne isabet etti.

GENÇ KIZ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

M.A. olay sonrası kaçarken, kanlar içinde yere yığılan P.K. için vatandaşlar seferber oldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri genç kızı hastaneye kaldırdı. P.K. tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamazken, polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Bugün sabah saatlerinde Aşağı Erhacı köyündeki evlerinde yakalanan M.A. ile R.K, Y.G. ve olay sırasında M.A.'nın yanında bulunan A.A.’nın işlemleri sürüyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise, “22/05/2022 günü P.K isimli bayanın bir evde silahla öldürülmesi olayı ile ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Maktulenin ölü muayene ve otopsi işlemleri titizlikle ve tüm yönleriyle incelenerek tamamlanmış olup, olay sırasında evde bulunan R.K, Y.G, A.A. ve M.A. gözaltına alınarak ifadelerinin alınması işlemleri devam etmektedir. Soruşturmaya titizlikle ve tüm yönleriyle devam edilmektedir" denildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Iğdır
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