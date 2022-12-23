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Göğüs küçültme ameliyatından sonra eski kıyafetlerini denedi! "Çok daha genç görünüyorsun"

23.12.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göğüs küçültme ve büyütme ameliyatları kadınlar arasında en sık yaptırılan estetik operasyonlar arasında bulunuyor. Büyük göğüslere sahip kadınlar büyük göğüsün dayanılmaz sırt ağrılarına sebep olduğunu belirterek göğüs küçültme ameliyatı oluyorlar. Göğüs küçültme ameliyatı olan bir kadın TikTok hesabı üzerinden paylaştığı videoda eski kıyafetlerini deneyerek ameliyattan sonra değişen görünümünü gösterdi.

Göğüs küçültme ameliyatından sonra eski kıyafetlerini denedi! "Çok daha genç görünüyorsun"

Göğüs küçültme ameliyatı olmak isteyen birçok kadın ameliyattan sonra nasıl bir görünüme sahip olacağını merak ediyor. Göğüsler tüm vücudun görünümünü tamamen değiştirebiliyor. 19 yaşındaki Elanys bu yılın Mayıs ayında göğüs küçültme ameliyatı oldu. Elanys iyileşme sürecinin ardından TikTok'ta eski kıyafetlerinin üzerinde ne kadar farklı durduğunu paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları onun artık daha genç göründüğünü söyledi.

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Göğüs büyüklüğü, kendine olan güvenini etkilemişti. Ayrıca sırt ağrısı çekiyordu, bu yüzden ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyattan yedi ay sonra Elanys, yeni 30DD boyutundaki göğüslerinin ve tüm vücut şeklinin giysiler içinde nasıl göründüğündeki dramatik farkı ortaya çıkardı.

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Ameliyattan önce ve sonra aynı kıyafetleri giydiği ve karşılaştırdığı bir deneme çekimini birlikte düzenledi.

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Artık Elanys'in gömlekleri üzerine tam oturuyor. Göğsü vücudunun geri kalanıyla orantılı görünüyor.

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Videoyu "Ameliyattan yedi ay sonra ve daha mutlu olamazdım!" başlığıyla yayınladı.

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Biri "Harika görünüyorsun! Kesinlikle gençliğinizi ortaya çıkarıyor," yorumunu yaptı ve başka bir kişi tekrarladı: "Seni anında daha genç gösterdi! Sevdim!"


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