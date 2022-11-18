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  4. Gökçeada'da otluk alanda yangın! Zamana karşı yarış başladı

Gökçeada'da otluk alanda yangın! Zamana karşı yarış başladı

18.11.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan bölgede kuvvetli rüzgarın etkili olduğu rapor ediliyor.

Gökçeada'da otluk alanda yangın! Zamana karşı yarış başladı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kuzu Limanı bölgesinde bulunan ve geven otlarıyla kaplı 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

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BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR VAR

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına İlçe Orman İşletme Şefliği ve Gökçeada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan ve Belediye Başkanı Ünal Çetin olay yerinde söndürme çalışmalarını takip etti, ekiplerden bilgi aldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (AA)

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yangın Gökçeada

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