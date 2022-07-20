HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Göksel Gümüşdağ'ın acı günü! O anda herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndü

Göksel Gümüşdağ'ın acı günü! O anda herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndü

20.07.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok bakan, kulüp başkanları ve futbolcular katıldı. Törende İBB Başkanı İmamoğlu ve Fatih Terim de yer alırken, Erdoğan tören öncesi iki isimle de tokalaştı. Cenazede kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Fethiye Gümüşdağ ile ilgili anısı anlattı.

Başakşehir Kulübü'nden dün yapılan açıklamada, Başkan Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'ın hayatını kaybettiği belirtilmişti. Fethiye Gümüşdağ'ın cenaze töreni bugün Fatih Camii'nde gerçekleşti.

Törene, Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

ERDOĞAN, TERİM VE İMAMOĞLU'YLA SELAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenaze törenine geldiği sırada, yan yana saf İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fatih Terim ile tokalaştı.

476ce5fb3f4456e952c3449dd553cf2a

Erdoğan cenaze töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Her nefis ölümü tadacaktır. Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz. Hiç umulmadık bir anda Fethiye Abla'mızı kaybettik, Hakk'a uğurluyoruz. Belki de yakınları böyle bir şeyi beklemiyordu. Rabbim zamanı gelince emanetini alıyor.

cf3b3f9d0004edab16bfdd9e2e103169

"BİR ŞEYİ UNUTTUM" DİYEREK MİKROFONU TEKRAR ALDI

Konuşmasını sonlandıran Erdoğan, "Bir şeyi unuttum" diyerek mikrofonu tekrar aldı ve "Biz Fethiye ablamızın çok böreklerini yedik. Çok güzel börek yapardı. Yapınca bu Tayyip kardeşine de gönderirdi. O da bizlere hakkını helal etsin" dedi.

c9c0f7a73d5d445bc45cd9b3e825497a

a25b4c04a49f854960e26c5d62e67658

fotograflar-cumhurbaskani-erdogan-fethiye-gumusdagin-cenaze-torenine-katildi_3677_dhaphoto5

827acc00b7307a099ef7002454746cf1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: KYK açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' paylaşımı dikkat çekmişti! Erdoğan'dan flaş yanıtSon dakika: KYK açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' paylaşımı dikkat çekmişti! Erdoğan'dan flaş yanıt
İstanbul Sözleşmesi'nde karar açıklandı!İstanbul Sözleşmesi'nde karar açıklandı!
Sosyal medyadaki görüntüler gündem olmuştu! 'Eminönü'nden aldık, evde büyüttük'Sosyal medyadaki görüntüler gündem olmuştu! 'Eminönü'nden aldık, evde büyüttük'
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

'Bir kilo ürün kalmayacak'! Fiyatlarda yüzde 50 indirim...

'Bir kilo ürün kalmayacak'! Fiyatlarda yüzde 50 indirim...

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

Putin'in yürüyüşü olay oldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Putin'in yürüyüşü olay oldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Diyanet'ten 'Cübbeli Ahmet'e yanıt! 'Rahatsız edici ve üzücü'

Diyanet'ten 'Cübbeli Ahmet'e yanıt! 'Rahatsız edici ve üzücü'

İYİ Parti’nin anketinde dikkat çeken Akşener detayı!

İYİ Parti’nin anketinde dikkat çeken Akşener detayı!

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.