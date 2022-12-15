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Göksel Gümüşdağ kimdir? Göksel Gümüşdağ kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi

15.12.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göksel Gümüşdağ hakkında araştırmalar hız kazandı. Gazeteci İsmail Küçükkaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası Göksel Gümüşdağ ya da Tevfik Göksu'nun İBB Başkanlığı için adının geçtiğini iddia etti. Peki Göksel Gümüşdağ kimdir? Göksel Gümüşdağ kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

Göksel Gümüşdağ kimdir? Göksel Gümüşdağ kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi

Göksel Gümüşdağ'ın hayatı araştırılıyor. İstanbul Başakşehir Başkanı ve Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olan Göksel Gümüşdağ Anadolu Üniversitesi İktisat ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Peki Göksel Gümüşdağ kimdir? Göksel Gümüşdağ kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

Göksel Gümüşdağ kimdir? Göksel Gümüşdağ kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ KİMDİR?

10 Ekim 1972, İstanbul doğumlu Göksel Gümüşdağ 50 yaşındadır. Türk iş insanı ve spor yöneticisidir.

Bir dönem İBB Spor başkanlığı yapan Gümüşdağ, 2011'de Mehmet Ali Aydınlar'ın TFF Başkanı olmasından sonra TFF Başkan vekili olmuş ancak Mehmet Ali Aydınlar'ın istifa etmesinin ardından o da istifasını vermiştir.

Göksel Gümüşdağ evli ve 2 çocuk babasıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesidir. 2014-2017 döneminde Kulüpler Birliği Vakfının Başkanlığını yapmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

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