Gökyüzünde bir anda ortaya çıkan parıltı adeta geceyi gündüze çevirdi! Anbean görüntülendi

Fransa’nın kuzeyinde bulunan Bretonya bölgesi ve İngiltere'nin güney bölgeleri semalarında dün gece yerel saatle 23.50 civarında birkaç saniyeliğine bir ışık parlamasının gökyüzünü aydınlatması gözlemlendi. Kısa süren parıltının ardından bir ses patlaması da duyuldu. Gök taşı olduğu tahmin edilen olay ise bazı limanların güvenlik kameralarına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERALARI ANBEAN KAYDETTİ

Bretonya bölgesinde bulunan Portsall Limanı'nın güvenlik kamerası aniden aydınlanan gökyüzünü kaydederken, Fransa'nın Morbihan kentinde yer alan Arzal Limanı'nın güvenlik kameraları ise, yerel saatle 23.47'de gökyüzünü aydınlatan olayı kayda aldı. Ayrıca İngiltere'nin güney kıyısındaki Southampton Limanı'nda bir güvenlik kamerasına da benzer görüntüler yansıdı.

"ÇOK ETKİLEYİCİ, GÖKYÜZÜ AYDINLANDI"

Bretonya’da çalışan Meteorolog Steven Tual sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaya şahit olduğunu belirterek, "Bu akşam Cotes-d'Armor'da gökyüzünde bir gök taşı gözlemledim. Çok etkileyici, gökyüzü aydınlandı. Olayı doğrulayacak olan var mı?" ifadelerini kullandı.

(İHA)

