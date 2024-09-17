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  4. Gökyüzünde korku dolu anlar! THY ve Sunexpress uçakları az daha çarpışıyordu

Gökyüzünde korku dolu anlar! THY ve Sunexpress uçakları az daha çarpışıyordu

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
17.09.2024 17:13
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Gökyüzünde Kuzey Makedonya hava sahasında, Türk Hava Yolları (THY) ve SunExpress'e ait iki yolcu uçağı birbirine çok yaklaşması nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Havacılık güvenliği üzerine haberleri aktaran Avherald adlı internet sitesine göre, Üsküp semalarında gerçekleşen olay, yürekleri ağza getirdi.

Üsküp'te iki uçak arasında yaşanan olay Trafik Çarpışma Önleme Sistemi'ni harekete geçirdi. THY'nin Madrid-İstanbul seferini gerçekleştiren Airbus A321 tipi uçağı ile SunExpress'in Dalaman'dan Gatwick'e giden Boeing 737-800 tipi uçağıyla aynı yörüngede bulunması nedeniyle az daha gökyüzünde büyük bir çarpışmaya neden oluyordu.

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TRAFİK ÇARPIŞMA ÖNLEME SİSTEMİ (TCAS) DEVREYE GİRDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, iki uçak arasındaki olası bir çarpışmayı önlemek amacıyla Trafik Çarpışma Önleme Sistemi (TCAS) devreye girdi. TCAS uyarılarıyla birlikte, Boeing 737’nin tırmanması, Airbus A321’in ise alçalması gerektiği pilotlara bildirildi.

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HER İKİ UÇAKTA SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİ

Pilotların TCAS uyarılarına uygun olarak gerçekleştirdikleri manevralar sayesinde, her iki uçak da sorunsuz bir şekilde uçuşlarına devam etti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kuzey Makedonya Sivil Havacılık Otoritesi, olayın ardından "ciddi" olarak nitelendirilen bir soruşturma başlattı. Devam soruşturmanın ardından netleşmesi bekleniyor.

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sunexpress uçak çarpışma thy
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