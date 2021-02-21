HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gökyüzünde korkutan anlar! Uçağın motoru alev aldı!

Gökyüzünde korkutan anlar! Uçağın motoru alev aldı!

21.02.2021 14:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin United Airlines’a ait bir yolcu uçağında korkutan anlar yer aldı. Uçağın sağ motoru uçuş esnasında alev aldı. Motorun parçaları bölgedeki evin bahçesine düştü.

ABD’nin Colorado eyaletinde 231 yolcu ve 10 mürettebatın bulunduğu United Airlines'a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağının sağ motoru, Denver Uluslararası Havaalanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra alev aldı. Denver-Honolulu seferini yapan uçağın motor parçaları Broomfield bölgesindeki evlerin bahçesine düştü. Pilotlar, uçağı güvenli bir şekilde havaalanına indirmeyi başardı. Havaalanındakiler pilotları alkışlayarak karşıladı. United Airlines tarafından yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yolcunun yaralanmadığı belirtildi.

FAA AÇIKLAMA YAPTI

AW248984_06

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada ise "United Airlines’a ait bir Boeing 777-200, kalkıştan kısa bir süre sonra sağ motor arızası yaşanmasının ardından Denver Uluslararası Havaalanı'na döndü ve güvenle indi" ifadeleri kullanıldı.

AW248984_03

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar varABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
12 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 12?12 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 12?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Seksi bakmak isteyenlere bakın ne önerdi

Seksi bakmak isteyenlere bakın ne önerdi

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle yabancıların ülkeye giriş yasağı ikinci bir emre kadar uzatıldı

Yabacılar ülkeye alınmıyordu: Yasak uzatıldı

Eski ABD Başkanı Trump, başkanlık görevi sonrası ilk kez topluma konuşacak

Halka açık toplantıda konuşacak

Son Dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

Son Dakika: Joe Biden, Teksas'ta 'büyük felaket' ilan etti

Joe Biden, Teksas'ta 'büyük felaket' ilan etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.