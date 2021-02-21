Gökyüzünde korkutan anlar! Uçağın motoru alev aldı!

ABD’nin Colorado eyaletinde 231 yolcu ve 10 mürettebatın bulunduğu United Airlines'a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağının sağ motoru, Denver Uluslararası Havaalanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra alev aldı. Denver-Honolulu seferini yapan uçağın motor parçaları Broomfield bölgesindeki evlerin bahçesine düştü. Pilotlar, uçağı güvenli bir şekilde havaalanına indirmeyi başardı. Havaalanındakiler pilotları alkışlayarak karşıladı. United Airlines tarafından yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yolcunun yaralanmadığı belirtildi.

FAA AÇIKLAMA YAPTI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada ise "United Airlines’a ait bir Boeing 777-200, kalkıştan kısa bir süre sonra sağ motor arızası yaşanmasının ardından Denver Uluslararası Havaalanı'na döndü ve güvenle indi" ifadeleri kullanıldı.

İHA

