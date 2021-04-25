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  4. Gökyüzünde şaşırtan anlar! Onlarca leylek birlikte havalandı

Gökyüzünde şaşırtan anlar! Onlarca leylek birlikte havalandı

25.04.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde baharın gelişi ile birlikte göç eden leyleklerin gökyüzünü kapladığı anlar görüntülendi. Büyük göç, ilçede hayran bırakan manzaraları da beraberinde getirdi.

Yüz binlerce leyleğin havada dans edercesine aynı anda uçması renkli görüntüler oluşturdu.

BİNLERCE LEYLEK AYNI ANDA GÖKYÜZÜNDE!

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle beraber, sürüler halinde sıcak bölgelere göç ediyor. Yüz binlerce leyleğin aynı anda havada dans edercesine uçtuğu o anlar görüntülendi.

GÖREN TELEFONUNA SARILDI

Durumu fark eden birçok vatandaş ise cep telefonları ile leyleklerin göçünü kayıt altına aldı. Daha sıcak bölgelere ulaşmak için gökyüzünde kimi zaman kanat çırpan kimi zamanda süzülen leyleklerin eşsiz görüntüsü izleyenlerin ilgisini çekti.

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İHA

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