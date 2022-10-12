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  4. Gökyüzünde tavla oynayan iki arkadaşı görenler şaştı kaldı

Gökyüzünde tavla oynayan iki arkadaşı görenler şaştı kaldı

12.10.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta yamaç paraşütü sporuyla uğraşan iki arkadaş, metrelerce yükseklikten uçarak tavla oynadılar.

Sivas’ta yamaç paraşütüne dikkat çekmek isteyen Nihat Çökelek ve arkadaşı, öyle bir şey yaptı ki izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi. Arkadaşıyla birlikte yamaç paraşütü yapan Çökelek ve arkadaşı, metrelerce yükseklikte tavla oynadı.

O anlar ise aksiyon kamerasına yansıdı. Kentte bu sporu yaymak için böyle bir yola başvurduklarını söyleyen Çökelek, bu yaptığı sayesinde insanların bu spora farklı heyecanla yaklaştığını söyledi.

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK"

Yaptıklarının insanların yamaç paraşütüne farklı heyecanla yaklaşmasını sağladığını belirten Nihat Çökelek, “Türk Hava Kurumu'nun Sivas’ta açmış olduğu bir kurs vardı, önce orada eğitimler aldık. Ardından burada tecrübeli arkadaşlardan destek aldık. Bu sporu yaklaşık 3 yıldır yapıyorum. Bu sporu yaklaşık 200 metre yüksekliğinde olan bir tepeden atlayarak yapıyoruz. Bu spora dikkat çekmek için uçuş sırasında tavla oynadık. Hem canımız sıkılmasın istedik hem de bir farkındalık oluşturmak istedik. Sivas’ta bu sporu daha çok tanıtmak ve yapılması için çabalıyoruz. Önümüzdeki günlerde farklı çalışmalar da yapmayı düşünüyoruz. Bu tarz videoları sosyal medya üzerinden paylaştığımızda çok ilgi görüyor. İnsanların bu spora farklı bir heyecanla yaklaşmasını sağlıyor. Ayrıca bu sporun ne kadar güvenli olduğunu da göstermeye çalışıyoruz. Elimizden de geldiği kadar bu sporu geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas yamaç paraşütü tavla
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